تشكيل الكلاسيكو - ديمبيلي أساسي مع برشلونة.. وألفيش وتراوري على دكة البدلاء

الأحد، 20 مارس 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال مدريد بعد قليل في الدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد مع برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مشاركة إريك جارسيا بشكل أساسي بجانب جيرارد بيكيه، بينما يلعب رونالد أراوخو في مركز الظهير الأيمن.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: رونالد أراوخو - إريك جارسيا - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري

الهجوم: فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج - عثمان ديمبيلي

البدلاء: داني ألفيش - مارتن برايثوايت - ممفيس ديباي - نيكو جونزاليس - كليمونت لونجليه - أوسكار مينجيزا - نيتو - ريكي بويج - جافي - أرناو كوماس - أداما تراوري - لوك دي يونج

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن إشبيلة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

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