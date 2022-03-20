مواجهة نارية محتملة.. قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أجريت اليوم الأحد قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قبل آخر لقائات ربع النهائي.

وتأهل تشيلسي بالفوز على ميدلسبره بهدفين دون رد، ومانشستر سيتي بالفوز على ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وانتصار كريستال بالاس على إيفرتون بأربعة أهداف دون رد.

ويلعب ليفربول مع نوتنجام فورست من أجل حسم المقعد الأخير في نصف النهائي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين تشيلسي وكريستال بالاس، ومانشستر سيتي أمام الفائز من ليفربول ونوتنجام فورست.

ويلعب الدور نصف النهائي على ملعب ويمبلي، كما هو الحال بالنسبة للنهائي.

ومن المنتظر أن تقام المباراتين خلال يومي 16 و17 إبريل المقبل.