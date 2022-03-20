تشكيل الكلاسيكو - أنشيلوتي يدفع برباعي في وسط ملعب ريال مدريد مع غياب بنزيمة

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيواجه برشلونة بعد قليل في الدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد مع برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مشاركة رباعي في وسط الملعب واللعب بدون مهاجم صريح وذلك لتعويض غياب كريم بنزيمة الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة مايوركا.

وجاء التشكيل كالآتي:

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - ناتشو فيرنانديز

الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو

البدلاء: أندري لونين - دييجو بينيرو - خيسوس فاييخو - إدين هازارد - ماركو أسينسيو - مارسيلو - لوكا يوفيتش - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - إيسكو - ماريانو دياز - إدوارد كامافينجا

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن إشبيلة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 51 نقطة.