منافس مصر - مدافع السنغال يغادر مباراة فريقه مصابا

الأحد، 20 مارس 2022 - 19:32

كتب : محمد عبد العظيم

بابي سيسيه - أولمبياكوس

خرج بابي سيسيه مدافع منتخب السنغال وأولمبياكوس من مباراة فريقه أمام جيانينا ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين للدوري اليوناني.

جاء ذلك في الدقيقة 29، حيث غادر السنغالي الدولي بداعي الإصابة.

وحل كوستاس مانولاس مدافع روما ونابولي السابق بدلا منه.

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المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليبقى أولمبياكوس على صدارة مجموعة المنافسة على اللقب بـ69 نقطة، بفارق 13 نقطة عن باوك أقرب ملاحقيه الذي لعب مباراة أقل.

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال في القاهرة يوم الجمعة 25 مارس، وذلك في ذهاب المرحلة الأخيرة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء 29 مارس.

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