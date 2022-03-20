بسبب الألعاب النارية.. جماهير أياكس كادت أن تتسبب في كارثة خلال مواجهة فيينورد

الأحد، 20 مارس 2022 - 19:30

كتب : FilGoal

حريق خلال مباراة أياكس وفاينورد

كادت جماهير أياكس أمستردام الهولندي أن تتسبب في كارثة داخل الملعب خلال مواجهة فيينورد في الدوري الهولندي.

وحقق أياكس الفوز على فيينورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 27 من الدوري الهولندي.

وخلال المباراة أشعلت جماهير أياكس الكثير من الألعاب النارية والتي كادت أن تتسبب في حدوث حريق داخل الملعب.

أخبار متعلقة
صلاح وماني خارج قائمة ليفربول لمواجهة نوتنجام فورست عماد النحاس مدربا لـ الاتحاد السكندري مانشستر سيتي يضرب ساوثامبتون بالأربعة ويصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد تدريبات فردية لـ معلول مع منتخب تونس استعدادا لمواجهة مالي

أحد الألعاب النارية التي أشعلتها جماهير أياكس لمس أحد لافتات الجماهير مما تسبب في إحراقها وكاد الحريق أن يمتد إلى أجزاء أخرى من الملعب ولكن تمكن أفراد الأمن من السيطرة عليه بشكل سريع.

وقلب أياكس تأخره خلال المباراة بهدفينت مقابل هدف واحد ليحقق الانتصار بهدف قاتل عن طريق أنتوني في الدقيقة الـ 86.

بذلك الفوز حافظ أياكس على صدارته للدوري الهولندي برصيد 66 نقطة وبفارق نقطتين عن بي إس في إيندهوفين صاحب المركز الثاني.

Image

أياكس فيينورد الدوري الهولندي
نرشح لكم
مواجهة نارية محتملة.. قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي يضرب ساوثامبتون بالأربعة ويصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد شتيجن يختار تشكيله المثالي.. غياب ثلاثي الـ "MSN" الزحف مستمر في انتظار الأخطاء.. يوفنتوس يحقق انتصاره الرابع تواليا على ساليرنيتانا رئيس لا ليجا لـ في الجول: أتمنى انتقال محمد صلاح للدوري الإسباني تكريم خاص لضحايا هيلزبره في مباراة نوتينجهام وليفربول مزق دفاترك القديمة.. فييرا يقود كريستال بالاس لـ نصف نهائي الاتحاد الإنجليزي بالثلاثة وفي وجود نيمار ومبابي.. موناكو يضرب باريس سان جيرمان
أخر الأخبار
المصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية.. مازيمبي يتعادل مع أوتوهو 6 دقيقة | الكونفدرالية
تشكيل بيراميدز - مهدي سليمان يحرس المرمى أمام أهلي طرابلس 9 دقيقة | الكونفدرالية
السنغال تطرح تذاكر "مقصورة" مباراة مصر.. تعرف على الأسعار 17 دقيقة | حلم المونديال
مواجهة نارية محتملة.. قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 26 دقيقة | أوروبا
منافس مصر - مدافع السنغال يغادر مباراة فريقه مصابا 37 دقيقة | حلم المونديال
بسبب الألعاب النارية.. جماهير أياكس كادت أن تتسبب في كارثة خلال مواجهة فيينورد 39 دقيقة | أوروبا
عماد النحاس مدربا لـ الاتحاد السكندري 51 دقيقة | الدوري المصري
صلاح وماني خارج قائمة ليفربول لمواجهة نوتنجام فورست ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 2 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 3 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 4 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال