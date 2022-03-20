بسبب الألعاب النارية.. جماهير أياكس كادت أن تتسبب في كارثة خلال مواجهة فيينورد

كادت جماهير أياكس أمستردام الهولندي أن تتسبب في كارثة داخل الملعب خلال مواجهة فيينورد في الدوري الهولندي.

وحقق أياكس الفوز على فيينورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 27 من الدوري الهولندي.

وخلال المباراة أشعلت جماهير أياكس الكثير من الألعاب النارية والتي كادت أن تتسبب في حدوث حريق داخل الملعب.

أحد الألعاب النارية التي أشعلتها جماهير أياكس لمس أحد لافتات الجماهير مما تسبب في إحراقها وكاد الحريق أن يمتد إلى أجزاء أخرى من الملعب ولكن تمكن أفراد الأمن من السيطرة عليه بشكل سريع.

وقلب أياكس تأخره خلال المباراة بهدفينت مقابل هدف واحد ليحقق الانتصار بهدف قاتل عن طريق أنتوني في الدقيقة الـ 86.

بذلك الفوز حافظ أياكس على صدارته للدوري الهولندي برصيد 66 نقطة وبفارق نقطتين عن بي إس في إيندهوفين صاحب المركز الثاني.