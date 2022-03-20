عماد النحاس مدربا لـ الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين عماد النحاس مديرا فينا للفريق الأخضر، خلفا لـ حسام حسن.

ويضم الجهاز الفني لعماد النحاس في الاتحاد السكندري كل من:

علاء عبد الغني في منصف المدرب العام

رامي ربيع ومحمد قطب في منصب المدرب المساعد

محمد فتحي في منصب مدرب حراس المرمى

ومن المنتظر أن يقود عماد النحاس تدريبات الاتحاد السكندري لأول مرة مساء غدا الإثنين.

وكان الاتحاد السكندري أعلن أمس السبت فسخ تعاقد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وذلك لتراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية.

كذلك خصم ما يعادل 5% من عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى و تدهور نتائج الفريق، مع إيقاف المستحقات.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بعد مرور 12 جولة.

عماد النحاس بدأ الموسم رفقة المقاولون العرب، قبل أن يعلن الذئاب إقالته بسبب سوء النتائج.