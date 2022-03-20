صلاح وماني خارج قائمة ليفربول لمواجهة نوتنجام فورست

الأحد، 20 مارس 2022 - 19:03

كتب : FilGoal

صلاح مع ليفربول أمام وست هام

أعلن الألماني يورجن كلوب تشكيل ليفربول لمواجهة نوتنجام فورست في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وغاب ترنت ألكسندر آرنولد عن تشكيل الفريق بسبب الإصابة التي سيغيب بسببها أيضا عن معسكر منتخب إنجلترا.

ولم يتواجد محمد صلاح وساديو ماني في قائمة ليفربول للمباراة.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – عماد النحاس يقترب بشدة من تدريب الاتحاد السكندري شتيجن يختار تشكيله المثالي.. غياب ثلاثي الـ "MSN" خروج نديدي من قائمة منتخب نيجيريا لمواجهة غانا.. والكشف عن بديله مصر تفوز على الجزائر وتحقق لقب بطولة شمال إفريقيا للناشئين

صلاح غاب عن 8 مباريات من أصل 9 لعبها ليفربول في كأس الرابطة والاتحاد الإنجليزي، 5 منها كان خارج القائمة و3 بسبب المشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.

ولم يشارك هداف ليفربول إلا في نهائي كأس رابطة المحترفين أمام تشيلسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جو جوميز

خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - أوكسليد تشامبرلين

خط الهجوم: هيرفي إيليوت - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو

وصعدت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وكريستال بالاس إلى نصف النهائي.

ليفربول نوتنجهام فورست كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
سافيولا لـ في الجول: صلاح ظاهرة.. وقادر على النجاح إذا انضم لـ برشلونة رئيس لا ليجا لـ في الجول: أتمنى انتقال محمد صلاح للدوري الإسباني تقرير سعودي: هذا موعد عودة حجازي لتدريبات اتحاد جدة الهدف الخامس في الدوري السعودي.. مصطفى فتحي يسجل والتعاون يتعادل مع أبها سجل التعادل وصنع الفوز.. مرموش يقود شتوتجارت لعودة مثيرة أمام أوجسبورج تريزيجيه يعود من الإصابة ويشارك في هزيمة باشاك شاهير ضد ديمرسبور غياب مصطفى محمد وكريم حافظ عن مباريات الجولة 30 من الدوري التركي مؤتمر كلوب: محمد صلاح شعر بألم طفيف في قدمه بعد لقاء أرسنال
أخر الأخبار
تشكيل الكلاسيكو - أنشيلوتي يدفع برباعي في وسط ملعب ريال مدريد مع غياب بنزيمة 22 دقيقة | الدوري الإسباني
المصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية.. مازيمبي يتعادل مع أوتوهو 30 دقيقة | الكونفدرالية
تشكيل بيراميدز - مهدي سليمان يحرس المرمى أمام أهلي طرابلس 34 دقيقة | الكونفدرالية
السنغال تطرح تذاكر "مقصورة" مباراة مصر.. تعرف على الأسعار 42 دقيقة | حلم المونديال
مواجهة نارية محتملة.. قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 51 دقيقة | أوروبا
منافس مصر - مدافع السنغال يغادر مباراة فريقه مصابا ساعة | حلم المونديال
بسبب الألعاب النارية.. جماهير أياكس كادت أن تتسبب في كارثة خلال مواجهة فيينورد ساعة | أوروبا
عماد النحاس مدربا لـ الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 2 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 3 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 4 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال