صلاح وماني خارج قائمة ليفربول لمواجهة نوتنجام فورست

أعلن الألماني يورجن كلوب تشكيل ليفربول لمواجهة نوتنجام فورست في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وغاب ترنت ألكسندر آرنولد عن تشكيل الفريق بسبب الإصابة التي سيغيب بسببها أيضا عن معسكر منتخب إنجلترا.

ولم يتواجد محمد صلاح وساديو ماني في قائمة ليفربول للمباراة.

صلاح غاب عن 8 مباريات من أصل 9 لعبها ليفربول في كأس الرابطة والاتحاد الإنجليزي، 5 منها كان خارج القائمة و3 بسبب المشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.

ولم يشارك هداف ليفربول إلا في نهائي كأس رابطة المحترفين أمام تشيلسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جو جوميز

خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - أوكسليد تشامبرلين

خط الهجوم: هيرفي إيليوت - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو

وصعدت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وكريستال بالاس إلى نصف النهائي.