تدريبات فردية لـ معلول مع منتخب تونس استعدادا لمواجهة مالي

الأحد، 20 مارس 2022 - 18:59

كتب : FilGoal

منتخب تونس - كأس العرب - علي معلول

انتظم علي معلول ظهير أيسر الأهلي في معسكر منتخب تونس استعدادا لمواجهة مالي في تصفيات كأس العالم.

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس

ويلعب منتخب تونس ضد مالي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

واكتفى علي معلول بتدريبات فردية خلال معسكر منتخب تونس، حتى لا يتعرض للإجهاد بعدما شارك مع الأهلي أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

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ولم ينتظم ثنائي الزمالك سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي في معكسر منتخب تونس، بعدما خاض مواجهة بترو أتلتيكو أمس السبت في أنجولا.

ومن المنتظر أن يشارك ثنائي الزمالك في تدريبات تونس مساء غدا الإثنين، والتي تقام بملعب رادس.

وتقام المباراة الأولى بين تونس ومالي في ملعب الأخير يوم الجمعة، على أن يقام لقاء العودة في ملعب رادس يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري.

علي معلول تونس مالي تصفيات كأس العالم
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