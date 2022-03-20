مانشستر سيتي يضرب ساوثامبتون بالأربعة ويصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد

وصل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

تقدم مانشستر سيتي أولا عن طريق رحيم ستيرلنج من تمريرة جابريل خيسوس مع الدقيقة 12.

وتعادل إيمريك لابورت لساوثامبتون بالخطأ في مرماه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لجابريل خيسوس مع الدقيقة 60 بعد عرقلة من محمد ساليسو.

وسجل كيفن دي بروين ركلة الجزاء بنجاح بتسديدة قوية على يمين فورستر حارس ساوثامبتون.

وأضاف البديل فيل فودين الهدف الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة 75.

وجاء الدور على البديل الآخر رياض محرز ليوقع على الهدف الرابع بعدها بأربع دقائق.

الفوز وصل بمانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي.

وانضم مانشستر سيتي إلى تشيلسي وكريستال بالاس في نصف النهائي، مع انتظار الفائز من ليفربول ونوتنجهام فورست.