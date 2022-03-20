خبر في الجول – عماد النحاس يقترب بشدة من تدريب الاتحاد السكندري

اقترب عماد النحاس من تولي تدريب الاتحاد السكندري خلفا لـ حسام حسن خلال الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عماد النحاس يقترب بشدة من تولي تدريب الاتحاد السكندري، على أن يكون الجهاز الفني خليطا من أفراد جهازه الفني وأبناء النادي السكندري.

الخيار الثاني هو شوقي غريب، لكن يبقى النحاس هو الأقرب لتدريب الفريق.

وسيكون الإعلان الرسمي عن مدرب الاتحاد السكندري خلال ساعات عن المدرب الجديد.

كان الاتحاد السكندري قد أعلن إقالة حسام حسن قبل أيام بسبب سوء النتائج بالفترة الأخيرة.

كذلك خصم ما يعادل 5% من عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى و تدهور نتائج الفريق.

وأخيرا الإعلان عن المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري خلال 48 ساعة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بعد مرور 12 جولة.

عماد النحاس بدأ الموسم رفقة المقاولون العرب، قبل أن يعلن الذئاب إقالته بسبب سوء النتائج.