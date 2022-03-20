شتيجن يختار تشكيله المثالي.. غياب ثلاثي الـ "MSN"

الأحد، 20 مارس 2022 - 18:33

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي وتير شتيجن

كشف مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة عن تشكيله المثالي من بين اللاعبين الذين زاملهم خلال مسيرته الكروية.

واحتوى التشكيل على 7 لاعبين زاملهم خلال مشواره مع برشلونة ولكن المفاجئ كان عدم اختياره لثلاثي الهجوم الناري والمكون من ليونيل ميسي، ونيمار، ولويس سواريز على الرغم من مشاركتهم غرف خلع الملابس منذ عام 2014 حتى رحيل كل واحد منهم عن برشلونة.

وفقا لصحيفة سبورت فإن العلاقة بين ميسي وشتيجن خلال سنوات لعبهم سويا لم تكن جيدة وكانت تتسم بالبرود بدون مشاعر الصداقة بين الطرفين.

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وجاء تشكيل شتيجن المثالي كالآتي

الحارس: جانيس لاسويتش

الدفاع: داني ألفيش - أنطونيو رويجير - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - تشافي هيرنانديز - أندريس إنييستا - فرينكي دي يونج

الهجوم: ماركو رويس - ماريو جوتزه

تير شتيجن ليونيل ميسي
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