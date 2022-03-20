مصر تفوز على الجزائر وتحقق لقب بطولة شمال إفريقيا للناشئين

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما لقب بطولة شمال إفريقيا بعد الفوز على الجزائر بهدف دون رد.

وأقيمت بطولة شمال إفريقيا بمشاركة منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا.

الفوز هو الرابع على التوالي لـ مصر في البطولة بعد الفوز على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى ليبيا برباعية مقابل لا شيء ثم المغرب بهدف دون رد.

وحصد الفراعنة النقطة الـ12 من 4 مباريات ليفوز المنتخب المصري باللقب متقدما على الجزائر والمغرب بفارق 8 نقاط.

وفي نفس الجولةـ فاز منتخب المغرب على تونس بهدفين دون رد.

الجزائر فازت على ليبيا بهدف في الجولة الأولى، ثم تعادلت سلبيا مع المغرب بالجولة الثانية قبل أن يخسر من المنتخب المصري اليوم الأحد.

ويلعب منتخب الجزائر مع تونس في الجولة الاخيرة، فيما يواجه منتخب المغرب نظيره الليبي من أجل تحديد المراكز.