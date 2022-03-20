مصر تفوز على الجزائر وتحقق لقب بطولة شمال إفريقيا للناشئين

الأحد، 20 مارس 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 17 سنة

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما لقب بطولة شمال إفريقيا بعد الفوز على الجزائر بهدف دون رد.

وأقيمت بطولة شمال إفريقيا بمشاركة منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا.

الفوز هو الرابع على التوالي لـ مصر في البطولة بعد الفوز على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى ليبيا برباعية مقابل لا شيء ثم المغرب بهدف دون رد.

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وحصد الفراعنة النقطة الـ12 من 4 مباريات ليفوز المنتخب المصري باللقب متقدما على الجزائر والمغرب بفارق 8 نقاط.

وفي نفس الجولةـ فاز منتخب المغرب على تونس بهدفين دون رد.

الجزائر فازت على ليبيا بهدف في الجولة الأولى، ثم تعادلت سلبيا مع المغرب بالجولة الثانية قبل أن يخسر من المنتخب المصري اليوم الأحد.

ويلعب منتخب الجزائر مع تونس في الجولة الاخيرة، فيما يواجه منتخب المغرب نظيره الليبي من أجل تحديد المراكز.

مصر الجزائر تونس المغرب الناشئين شمال إفريقيا
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