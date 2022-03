خروج نديدي من قائمة منتخب نيجيريا لمواجهة غانا.. والكشف عن بديله

أعلن منتخب نيجيريا عن استدعاء بونك إينوسنت لاعب لوريان الفرنسي لصفوفه وذلك قبل خوض المباراتين الفاصلتين في التأهل إلى كأس العالم 2022.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب من الاتحاد النيجيري لكرة القدم، الذي فسر انضمام إينوسنت بإصابة ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر سيتي.

وتمنى الاتحاد النيجيري في رسالته الشفاء العاجل للاعبه المصاب نديدي.

وانتقل إينوسنت البالغ من العمر 26 عاما من مالمو السويدي إلى لوريان مجانا في يناير الماضي.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد غانا مباراتي الدور الأخير لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم يومي 25 و29 مارس.

في الوقت ذاته يلعب منتخب مصر ضد السنغال، ومنتخب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية، ومنتخب تونس ضد مالي، ومنتخب الجزائر ضد الكاميرون.

Camp update: Innocent Bonke has been called up as replacement for injured @Ndidi25 for the #WCQ games against #Ghana. Get well quick Wilf. #soarsupereagles #ghanga#ngagha pic.twitter.com/cO1Xxc23BU