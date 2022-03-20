خروج نديدي من قائمة منتخب نيجيريا لمواجهة غانا.. والكشف عن بديله

الأحد، 20 مارس 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

نعيم السليتي ويلفرد نديدي تونس نيجيريا أمم إفريقيا

أعلن منتخب نيجيريا عن استدعاء بونك إينوسنت لاعب لوريان الفرنسي لصفوفه وذلك قبل خوض المباراتين الفاصلتين في التأهل إلى كأس العالم 2022.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب من الاتحاد النيجيري لكرة القدم، الذي فسر انضمام إينوسنت بإصابة ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر سيتي.

وتمنى الاتحاد النيجيري في رسالته الشفاء العاجل للاعبه المصاب نديدي.

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وانتقل إينوسنت البالغ من العمر 26 عاما من مالمو السويدي إلى لوريان مجانا في يناير الماضي.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد غانا مباراتي الدور الأخير لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم يومي 25 و29 مارس.

في الوقت ذاته يلعب منتخب مصر ضد السنغال، ومنتخب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية، ومنتخب تونس ضد مالي، ومنتخب الجزائر ضد الكاميرون.

منتخب نيجيريا تصفيات كأس العالم ويلفريد نديدي
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