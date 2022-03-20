الزحف مستمر في انتظار الأخطاء.. يوفنتوس يحقق انتصاره الرابع تواليا على ساليرنيتانا

حقق يوفنتوس فوزا مهما على ساليرنيتانا بهدفين دون مقابل على ملعب أليانز في الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي يوفنتوس كل من باولو ديبالا ودوسان فلاهوفيتش.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 59 في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث والذي يتبقى له مباراة مؤجلة، كما أصبح يوفنتوس يبتعد عن ميلان صاحبة الصدارة بفارق 7 نقاط.

بينما توقف رصيد ساليرنيتانا عند النقطة الـ 16 في المركز الـ 20 والأخير.

تقدم ديبالا مبكرا ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة بعدما استلم تمريرة من فلاهوفيتش داخل منطقة الجزاء ليمر من المدافع ويسدد كرة أرضية في المرمى.

وأضاف فلاهوفيتش الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة الـ 29 مستغلا عرضية رائعة من ماتيا دي تشيليو ليضع الكرة برأسية في المرمى.

وكاد بونازالي أن يقلص الفارق لساليرينتانا في الدقيقة الـ 71 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ولكن تشيزني تألق في التصدي للكرة.

ويلتقي يوفنتوس في مباراته المقبلة مع إنتر ميلان على ملعب أليانز في مباراة ستحدد صاحب المركز الثالث وتبقي على آمال الفريقين في المنافسة على الدوري.