سافيولا لـ في الجول: صلاح ظاهرة.. وقادر على النجاح إذا انضم لـ برشلونة

الأحد، 20 مارس 2022 - 17:39

كتب : محمد الجزار

احتفال محمد صلاح بالفوز على كوت ديفوار

أشاد خافيير سافيولا نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين السابق بمحمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

برشلونة

وقال سافيولا لـFilGoal.com: "صلاح ظاهرة إنه لاعب كبير للغاية".

وأضاف "أنا معجب بطريقة لعبه وأتمنى أن يحقق مع منتخب مصر الكثير من النجاحات".

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وواصل "صلاح قادر على النجاح إذا لعب في برشلونة مع تشافي".

وأكد "ليس لدي شك في إن صلاح أحد أفضل لاعبي العالم".

وأتم تصريحاته "محمد صلاح سيواصل إبهار العالم أجمع في السنوات المقبلة بكرة القدم التي يقدمها".

محمد صلاح برشلونة سافيولا
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