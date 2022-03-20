تكريم خاص لضحايا هيلزبره في مباراة نوتينجهام وليفربول

الأحد، 20 مارس 2022 - 17:30

كتب : FilGoal

تكريم ضحايا كارثة هيلزبره

أعلن نادي نوتنجهام فورست إقامة مراسم خاصة خلال مباراة الفريق أمام ليفربول لتكريم ضحايا كارثة هيلزبره والتي حدثت في عام 1989.

ويلعب نوتنجهام فورست على ملعبه مع ليفربول اليوم في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كارثة هيلبزره كان ضد راح ضحيتها 97 مشجعا أغلبهم من فريق ليفربول خلال مباراة الفريقين وذلك خلال مباراة جمعت بين الفريقين في نصف نهائي البطولة ذاتها عام 1989.

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وأعلن نوتنجهام فوريست عبر حسابه على تويتر ترك 97 مقعدا فارغا خلال مباراة الليلة لتكريم ذكرى المشعجين الراحلين.

وتأهل كل من تشيلسي وكريستال بالاس حتى الآن لنصف نهائي كأس الاتحاد البطولة وفي انتظار تحديد الفريقين الآخرين الذين سينضمان إليهما.

وسيتحدد الفريقان الآخران الذين سيتأهلا إلى دور نصف النهائي من بين الفائز من مباراة ساوثامبتون ومانشستر سيتي، ومباراة توتنجهام فوريست وليفربول.

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ليفربول نوتينجهام فورست هيلزبره
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