نتائج إيجابية لـ شباب زد في بطولة كأس دبي للقارات.. ومواجهة منتظرة في نصف النهائي

يواجه فرقة (A) من نادي زد إف سي مساء اليوم الأحد نادي النصر الإماراتي بالدور نصف النهائي للكأس الفضية ببطولة كأس دبي للقارات تحت 13 سنة.

وذلك بعد تغلبه في دور الثمانية على نادي الوصل الإماراتي بهدفين مقابل لا شيء، ليواصل النادي تحقيق نتائج إيجابية بأحد أهم البطولات الدولية لكرة القدم للناشئين.

وانطلقت بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة في مدينة دبي الرياضية خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري بمشاركة 16 ناديا من مختلف القارات.

وحرصت إدارة زد إف سي على المشاركة فرق ناشئين النادي في بطولات دولية لتوفير فرص مشاركة للاعبين بمدارس كروية كبرى، واختبار لاعبيه للتعرف على مستواهم ومدى استيعابهم للخطط والأحمال البدنية.

وتقسم الفرق إلى 4 مجموعات يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي للتصفية للأدوار النهائية، فيما تشارك الفرق الثالث والربع من كل مجموعة بتصفيات الكأس الفضي لترتيبهم في المراكز الثمانية الأخيرة، ويعد زد اف سي الفريق المصري الوحيد المشارك بالبطولة، بجانب أندية كبرى أبرزها برشلونة، أي سي ميلان، وبورتو، وآيندهوفن.

وخاض زد اف سي منافسات بطولة كأس دبي للقارات والمعروفة باسم كأس الانتركونتيننتال، بفرقتين في مجموعتين مختلفتين، حيث لعب فريق نادي زد إف سي (B) في المجموعة الأولى والتي تضم بي أس في آيندهوفن الهولندي، سيلتا فيجو الأسباني، الوصل الإماراتي، ولعب فريق نادي زد (A) في المجموعة الثانية والتي تضم برشلونة الأسباني، أنطاليا سبور التركي، والنصر الإماراتي.

ويترأس علاء نبيل منصب رئيس قطاع الناشئين بنادي زد إف سي، بعثة الفريق المشاركة بكأس الانتركونتيننتال، وتضم البعثة محمد العبد مدير إداري قطاع الناشئين، محمد عبد العزيز أحمد المدير الفني لفريق زد تحت 13 سنة، أيمن إسماعيل مدرب عام، تامر مرسي مدرب، ومحمد رجب عبده مدرب حراس مرمى، مصطفى مجدي ، مصطفى إبراهيم، وليد عبداللاه الشاطر وأحمد محمد عبد الحميد طبيب الفريق.

كما تضم البعثة 27 لاعبا من فريق نادي زد تحت 13 سنة وهم أحمد حمادة، محمد عيد، أحمد رجب، أحمد خالد، أحمد رجب الشحات، أحمد محمود ، حسين أحمد ،زياد أحمد ، زياد نبيل، زين الدين شرف، عادل علاء، عبدالرحمن أسامة، عبدالرحمن محمد ، عبدالرحمن هاني، عمر إبراهيم، عمر هيثم، عمرو صالح، كريم محمود ، مازن رضا، محمد عيد، محمد هشام ، محمد وائل ، مصطفى عصام، مصطفى محمد ، معاذ محمد ، ياسين حسين ، يوسف باسم ، يوسف عثمان .

يذكر أن نادي زد إف سي قد سبق له الفوز بجائزة أفضل قطاع ناشئين في أفريقيا من جلوب سوكرفي عام 2021، ليصبح أول نادي مصري خاص يفوز بهذه الجائزة.