مزق دفاترك القديمة.. فييرا يقود كريستال بالاس لـ نصف نهائي الاتحاد الإنجليزي

الأحد، 20 مارس 2022 - 16:46

كتب : محمود ضياء

مارك جويهي يحتفل بهدفه في شباك إيفرتون

بعد سنوات من لعب كرة القدم التقليدية ومكافحة الهبوط في بعض المواسم ربما، قررت إدارة كريستال بالاس أخيرا أن تبدأ مشروعا بشكل مختلف.

الاختيار جاء وقتها على باتريك فييرا ليقود هذا المشروع مع خروج أغلب أعضاء الحرس القديم ممن تراجع مستواهم أو أصبحوا لا يستطيعون التكيف مع أجواء البريميرليج.

لاعبون مثل أندروس تاونسيند ومامادو ساخو وجاري كاهيل وسكوت دان وباتريك فان أنهوليت خرجوا من كريستال بالاس لتتاح الفرصة لمجموعة جديدة على رأسهم مارك أوليسي وكونور جالاجر المعار من تشيلسي ومارك جويهي ويواكيم أندرسون وأودسون إدوارد وويل هيوز.

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لم تكن الأمور سهلة بالطبع في البداية مع التغيرات الكثيرة في أسلوب اللعب وانضمام عديد اللاعبين الجديد ولكن في النهاية بدأت نتائج العمل تظهر في كريستال بالاس حيث لم يتلق الفريق إلا خسارتين في آخر 13 مباراة.

يقدم كريستال بالاس مع فييرا مستويات جيدة في الدوري الإنجليزي مع احتلاله المركز الـ12 برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز التاسع.

كريستال بالاس حقق انتصارا كبيرا على إيفرتون بأربعة أهداف دون رد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخ النادي والأولى منذ 2015-2016.

رباعية وقع عليها مارك جويهي أولا في الدقيقة 25 بعد عرضية من مارك أوليسي.

وأضاف جيان فيليب ماتيتا الهدف الثاني في الدقيقة 41 بعد جملة فنية بين لاعبي كريستال بالاس انتهت بتمريرة من زاها إلى المهاجم ليودعها الشباك.

وعاد ولفرز زاها ليوقع على الهدف الثالث في الدقيقة 79 قبل أن يضيف البديل مارك هيوز الهدف الرابع قبل النهاية بثلاث دقائق.

وانضم كريستال بالاس إلى تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في انتظار الفائزين من مانشستر سيتي وساوثامبتون، ليفربول ونوتنجهام فورست.

كريستال بالاس باتريك فييرا كأس الاتحاد الإنجليزي
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