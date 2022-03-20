بالثلاثة وفي وجود نيمار ومبابي.. موناكو يضرب باريس سان جيرمان

ضرب موناكو ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

وبمشاركة كيليان مبابي ونيمار وغياب ليونيل ميسي، تلقى مرمى جيانلويجي دوناروما 3 أهداف، منهم هدفين من وسام بن يدر وهدف من كيفن فولاند على ملعب فريق الإمارة الفرنسية.

وافتتح بن يدر أهداف موناكو بشكل رائع في الدقيقة 25 من متابعة لعرضية بوجه القدم الخارجي.

وأضاف كيفن فولاند الهدف الثاني في الدقيقة 68، قبل أن يتم بن يدر أهداف موناكو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

ورغم الهزيمة، يظل باريس سان جيرمان متصدرا للدوري بـ 65 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه مارسيليا، الذي لعب مباراة أقل، ولكنه خسر آخر 3 مباريات على أرضه.

أما موناكو فيحتل المركز السابع بـ 44 نقطة.