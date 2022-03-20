بالثلاثة وفي وجود نيمار ومبابي.. موناكو يضرب باريس سان جيرمان

الأحد، 20 مارس 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

موناكو - باريس سان جيرمان

ضرب موناكو ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

وبمشاركة كيليان مبابي ونيمار وغياب ليونيل ميسي، تلقى مرمى جيانلويجي دوناروما 3 أهداف، منهم هدفين من وسام بن يدر وهدف من كيفن فولاند على ملعب فريق الإمارة الفرنسية.

وافتتح بن يدر أهداف موناكو بشكل رائع في الدقيقة 25 من متابعة لعرضية بوجه القدم الخارجي.

أخبار متعلقة
نانت يتفوق على موناكو بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس فرنسا بعد غياب 22 عاما ميلان ينهي إعارة مهاجم موناكو ميسي يصنع ومبابي يسجل.. باريس سان جيرمان يهزم موناكو

وأضاف كيفن فولاند الهدف الثاني في الدقيقة 68، قبل أن يتم بن يدر أهداف موناكو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

ورغم الهزيمة، يظل باريس سان جيرمان متصدرا للدوري بـ 65 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه مارسيليا، الذي لعب مباراة أقل، ولكنه خسر آخر 3 مباريات على أرضه.

أما موناكو فيحتل المركز السابع بـ 44 نقطة.

موناكو باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي نيمار كيليان مبابي ليونيل ميسي
نرشح لكم
مبابي لاعب شهر فبراير في الدوري الفرنسي كالتشيو ميركاتو: ليس زيدان.. باريس يستقر على خليفة بوكيتينو بوكيتينو: دوناروما لم يخطئ.. الكرة مخالفة ضد بنزيمة بوكيتينو يعلق على صافرات الاستهجان ضد ميسي ونيمار وسط صافرات الاستهجان ضد ميسي ونيمار.. باريس سان جيرمان يهزم بوردو بثلاثية رابطة مجموعات ألتراس باريس: نعرف ما فعله الخليفي للنادي.. لكنه ليس مناسبا ليكيب تكشف مصير ميسي ونيمار مع باريس سان جيرمان تقارير فرنسية: الخليفي يواجه عقوبة السجن 28 شهرا بسبب كأس العالم
أخر الأخبار
بالثلاثة وفي وجود نيمار ومبابي.. موناكو يضرب باريس سان جيرمان 32 دقيقة | الدوري الفرنسي
نفاد تذاكر الطرح الثاني لتذاكر مصر والسنغال.. وموعد الطرح الثالث ساعة | حلم المونديال
مباشر الكونفدرالية – المصري (2) - (0) القطن.. حسن علي يعوض ركلة الجزاء بالهدف الثاني ساعة | الكونفدرالية
سلبية مسحة بعثة بيراميدز قبل مواجهة أهلي طرابلس 2 ساعة | الكونفدرالية
بيولي: لا يزال بإمكان أربعة فرق التتويج بلقب الدوري الإيطالي 2 ساعة | الدوري الإيطالي
تقرير سعودي: هذا موعد عودة حجازي لتدريبات اتحاد جدة 2 ساعة | المحترفون
تشكيل المصري - مرعي يقود الهجوم أمام القطن.. والشيخ يظهر على دكة البدلاء 2 ساعة | الكونفدرالية
مباراة الأهلي طرابلس وبيراميدز بدون جمهور 3 ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 2 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 3 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 4 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال