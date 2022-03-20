نفاد تذاكر الطرح الثاني لتذاكر مصر والسنغال.. وموعد الطرح الثالث
الأحد، 20 مارس 2022 - 14:49
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي عن نفاد الطرح الثاني لتذاكر مباراة مصر والسنغال في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.
وأوضحت الشركة أن الطرح الثالث سيبدأ اليوم الأحد.
ويستضيف منتخب مصر فريق السنغال مساء الجمعة 25 مارس على استاد القاهرة في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
الدرجة الثالثة: 100 جنيه
الدرجة الثانية: 250 جنيه
الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه
الدرجة الأولى: 600 جنيه
المقصورة: 2000 جنيه
وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقرر له 29 من شهر مارس الجاري في السنغال.
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