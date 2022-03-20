نفاد تذاكر الطرح الثاني لتذاكر مصر والسنغال.. وموعد الطرح الثالث

الأحد، 20 مارس 2022 - 14:49

كتب : FilGoal

جماهير مصر في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة

أعلنت شركة تذكرتي عن نفاد الطرح الثاني لتذاكر مباراة مصر والسنغال في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

وأوضحت الشركة أن الطرح الثالث سيبدأ اليوم الأحد.

ويستضيف منتخب مصر فريق السنغال مساء الجمعة 25 مارس على استاد القاهرة في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

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الدرجة الثالثة: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 250 جنيه

الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه

الدرجة الأولى: 600 جنيه

المقصورة: 2000 جنيه

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقرر له 29 من شهر مارس الجاري في السنغال.

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