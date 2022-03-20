بيولي: لا يزال بإمكان أربعة فرق التتويج بلقب الدوري الإيطالي

يرى ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان أن المنافسة على لقب الدوري لاتزال قائمة لأربعة فرق رغم فوز فريقه وتعثر إنتر.

وتغلب ميلان على كالياري بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 30 من منافسات الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 66 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني.

وقال بيولي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "كل مباراة الآن هي مفترق طرق، أحببت مستوى الفريق حتى عندما لم نسجل في الشوط الأول".

وأضاف "كالياري تسبب في مشاكل لنا ولكن هذا أمر لا مفر منه عندما يكون لديك فريقان لديهما مثل هذا الدافع القوي".

وحقق ميلان فوزه الثالث على التوالي بهدف دون مقابل، وبسؤاله هل هذا مفتاح الفوز باللقب أجاب "نتمنى تسجيل أكثر ولكن المهم هو الفوز".

وتابع "نقوم بأشياء رائعة، لكننا نعلم أيضا أن هناك أربعة فرق بإمكانها الفوز بالدوري".

ويصل الفارق بين ميلان ويوفنتوس رابع الترتيب إلى 10 نقاط وللبيانكونيري مباراة أقل.

واختتم بيولي تصريحاته "لا يمكن النظر بعيدا هناك طريق طويل لنقطعه ونحن بحاجة إلى التركيز فقط".