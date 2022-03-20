تقرير سعودي: هذا موعد عودة حجازي لتدريبات اتحاد جدة

كشف تقرير سعودي عن موعد عودة مدافع اتحاد جدة ومنتخب مصر، أحمد حجازي، إلى تدريبات النمور.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

وقالت جريدة عكاظ إن حجازي سينضم لتدريبات اتحاد جدة الجماعية في أواخر شهر أبريل المقبل، بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي والتأهيلي في ألمانيا.

ومن المنتظر أن يشارك حجازي بحسب التقرير في آخر 5 مباريات بالدوري، ضد الفتح والهلال والطائي والاتفاق والباطن، بينما سيغيب عن نصف نهائي كأس الملك ضد الفيحاء يوم 4 أبريل.

وأصيب حجازي بتمزق في أوتار العضلة الضامة أثناء كأس الأمم الإفريقية بمباراة ربع النهائي ضد المغرب، في البطولة التي حل بها المنتخب المصري وصيفا.

وعزز اتحاد جدة صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان -الدوري السعودي- بالفوز على الحزم بنتيجة 3-0 في الجولة 25، بينما واصل الهلال المطاردة بالفوز على أهلي جدة 4-2.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 60 نقطة معززا صدارته قبل 5 جولات على النهاية، فيما ارتقى الهلال مركزين نحو الوصافة برصيد 49 وله مباراتين مؤجلتين.

وأصبح الصراع مشتعلا قبل 5 جولات على النهاية، فإذا حقق الهلال الفوز في المؤجلتين سيصبح الفارق 5 نقاط فقط مع الاتحاد.