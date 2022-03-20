يوسف مجدي عبد الغني: "أبويا مكانش هيدخلني البيت" إذا أهدرت ركلة الجزاء ضد المحلة

هل هناك في التاريخ الكروي المصري لقطة أكثر أيقونية من ركلة جزاء مجدي عبد الغني ضد هولندا في كأس العالم 1990؟

بعد 32 عاما، واجه نجله يوسف تحد أقل حدة، ولكن ربما كانت العقوبة تنتظره إذا أهدر ركلة الترجيح ضد غزل المحلة في دور الـ 32 من كأس مصر.

شاهد حوار يوسف مجدي عبد الغني مع FilGoal.com

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