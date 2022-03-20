الاتحاد: طموحنا كان المنافسة على المركز الرابع.. وهدفنا استمرار العلاقة المحترمة مع حسام حسن

كشف أحمد عبد المجيد نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري عن طموح الفريق قبل انطلاق الموسم بالمنافسة على المركز الرابع في الدوري.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن توجيه الشكر للجهاز الفني بقيادة حسام حسن بعد سلسلة من سوء النتائج.

وقال أحمد عبد المجيد عبر قناة أون تايم سبورتس: "كان هناك تراجع في المستوى الفترة الماضية رغم توفير كل شيء للجهاز الفني قبل الموسم".

وأوضح نائب رئيس الاتحاد السكندري "طموحنا كان المنافسة على المركز الرابع في الدوري والمشاركة القارية الموسم المقبل".

وكشف "عقدنا جلسة مع الجهاز الفني لمعرفة سبب تراجع المستوى وكنا بين اتجاهين الأول منح فرصة أخرى لهم والثاني تغيير الجهاز".

وتابع "أوصت لجنة الكرة برحيل الجهاز الفني ولذلك اتخذنا القرار وأبلغت حسام حسن الذي تلقى الخبر بكل هدوء ومرونة".

واختتم تصريحاته "هدفنا مصلحة الفريق وأن تستمر علاقتنا المحترمة مع حسام حسن".

وفشل الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز في أخر أربع مباريات في الدوري ليتجمد رصيده عند 14 نقطة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر في الدوري وبفارق 4 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

كما ودع الفريق السكندري منافسات كأس مصر من دور الـ32 بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد.