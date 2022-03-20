مصدر من الأهلي لـ في الجول: فيفا يمنح النادي 2.5 مليون دولار مكافأة مونديال الأندية

الأحد، 20 مارس 2022 - 12:20

كتب : أحمد الخولي

الأهلي يتسلم برونزية كأس العالم للأندية 2021

حصل النادي الأهلي على خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بتحويل مكافأة مونديال الأندية.

وكان الأهلي قد حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الإمارات.

وكشف مصدر لـ FilGoal.com: "تلقى النادي خطابا من فيفا يفيد بتحويل قيمة مكافأة الميدالية البرونزية والمقدرة بمليوني ونصف المليون دولار".

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وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للنسخة الثانية على التوالي وهذه المرة بعد فوزه على الهلال السعودي بأربعة أهداف دون مقابل.

ويدافع الأهلي عن لقب دوري أبطال إفريقيا بحثا عن التتويج بها للنسخة الثالثة على التوالي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته قبل جولة من النهاية برصيد 7 نقاط، بينما ضمن صنداونز الصدارة بعد أن وصل رصيده إلى 13 نقطة.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني يوم السبت 2 من أبريل في ختام منافسات دور المجموعات.

ويحتاج الأهلي للتعادل فقط لضمان تأهله إلى ربع النهائي، بينما لا بديل عن الفوز للفريق السوداني صاحب الـ 4 نقاط في المجموعة.

الأهلي فيفا البرونزية
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