ميلان ينتقد عنصرية جماهير كالياري ضد مينيان وتوموري "أمامنا طريق طويل"

الأحد، 20 مارس 2022 - 12:11

كتب : FilGoal

مانيان - ميلان

انتقد نادي ميلان الإساءة العنصرية التي تعرض لها مايك مينيان وفيكايو توموري ثنائي الفريق خلال مواجهة كالياري.

مايك مينيان

النادي : ميلان

ميلان

وتغلب ميلان على كالياري بهدف دون مقابل ضمن مباريات الدوري الإيطالي وتعرض ثنائي الروسونيري لانتهاكات عنصرية.

ونشر ميلان عبر حسابه الرسمي عقب اللقاء: "كانت مباراة الدوري الإيطالي مخصصة للوقوف ضد العنصرية".

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وأضاف "لكن لا يزال أمامنا طريق طويل وعلينا مواصلة القتال معا".

واندلع شجار بعد صافرة النهاية أمس السبت عندما تعرض الثنائي لهتافات عنصرية ورفع مانيان يده إلى أذنه متحديا ساخرا من جمهور كالياري.

وتعتبر هذه المرة ليست الأولى التي يسئ فيها بعض مشجعي كالياري عنصريا مثل ما حدث مع مويس كين من يوفنتوس وروميلو لوكاكو فترة تواجده في إنتر.

وابتعد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي رافعا رصيده إلى 66 نقطة من 30 مباراة، بفارق 3 نقاط عن نابولي، و6 نقاط عن إنتر ميلان الذي يملك مباراة مؤجلة.

بينما ابتعد ميلان بـ 10 نقاط عن يوفنتوس الرابع الذي يلعب اليوم مع ساليرنيتانا.

الدوري الإيطالي ميلان مينيان
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