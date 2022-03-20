كرة طائرة - انطلاق المرحلة الإقصائية من دوري الرجال.. وكأس السيدات

تنطلق اليوم الأحد منافسات المرحلة الإقصائية من الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة من الدور ربع النهائي.

كما يشهد اليوم انطلاق منافسات نصف نهائي كأس مصر للسيدات وبالنظام الجديد (Play off) إذ يلعب كل فريق أمام منافسه ثلاث مباريات والفائز بمباراتين يتأهل للنهائي.

دوري الرجال

تقام منافسات ربع نهائي الدوري الممتاز بنظام خروج المغلوب Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي.

وتلعب المباريات أيام الأحد والإثني 20 و21 مارس الجاري، بينما تقام المباراة الفاصلة في حال تم اللجوء إليها يوم الثلاثاء 22 ويتم إقامة المباريات على صالة النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت المباريات كالآتي:

الأهلي × هيليوبوليس (الساعة 2 ظهرا)

الاتحاد × الطيران (الساعة 4 عصرا)

بتروجت × الجيش (الساعة 6 مساء)

الزمالك × سموحة (الساعة 8 مساء)

كأس السيدات

تقام منافسات نصف النهائي بنظام بلاي أوف Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل للنهائي.

وتلعب المباراة الأولى من نصف النهائي مساء اليوم الأحد بينما المباراة الثانية غدا الإثنين وفي حال اللجوء لمباراة فاصلة تقام مساء الثلاثاء.

ويواجه الصيد فريق الشمس في السادسة مساء، بينما يلعب الأهلي أمام سبورتنج في الثامنة مساء.