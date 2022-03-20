زاباليتا: إذا كنت تحب كرة القدم فلن تفوت مواجهة كلاسيكو.. وبالوتيلي أكثر مجنون زاملته

الأحد، 20 مارس 2022 - 10:48

كتب : محمد الجزار

زاباليتا

يرى خوان بابلو زاباليتا نجم منتخب الأرجنتين ومانشستر سيتي الأسبق أن مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة لا تضاهيها أي مباراة أخرى.

ويستضيف ريال مدريد فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإسباني في العاشرة من مساء اليوم الأحد.

وقال زاباليتا خلال مؤتمر لرابطة الدوري الإسباني لا ليجا: "لا يوجد مباراة في العالم تضاهي الكلاسيكو".

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وشدد "عشاق كرة القدم نشأوا وهو يشاهدوا تلك المباراة التي ينتظرها الجميع".

وأضاف زاباليتا "إذا كنت تحب كرة القدم فلا يمكن أن تفوت المواجهة بين الفريقين مهما كانت الظروف فهي مواجهة ممتعة".

وتابع النجم الأرجنتيني "فوز برشلونة سينعش آماله في المنافسة على اللقب على خطى مانشستر سيتي عندما استعاد بريقه ليحصد لقب الدوري الإنجليزي الأول".

ويحتل ريال مدريد الصدارة بـ 66 نقطة من 28 مباراة بينما برشلونة في المركز الرابع برصيد 51 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

ولعب زاباليتا مع مانشستر سيتي وفاز بجميع المنافسات في إنجلترا إذ خاض 333 مباراة على مدى تسعة مواسم قبل أن ينتقل إلى وست هام في صيف 2017.

وبسؤاله عن أكثر لاعب مثر للجدل زامله قال: "ماريو بالوتيلي بالتأكيد، هو أكثر لاعب مجنون زاملته في مسيرتي".

وتابع "بالرغم أن هناك الكثير من الأشخاص المجانين لكنه مجنون بالكامل وكان يقوم بأمور مجنونة رغم امتلاكه موهبة كروية متكاملة".

واختتم تصريحاته "أتمنى عودة بالوتيلي لمنتخب إيطاليا فهو موهوب فعلا وقادر على تقديم الإضافة لهجوم منتخب بلاده".

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