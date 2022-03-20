موعد مباريات الأحد 20 مارس 2022.. الكلاسيكو والمصري وبيراميدز في الكونفدرالية

يشهد اليوم الأحد الموافق 20 من مارس 2022 مباراة مرتقبة في الدوري الإسباني إذ يقام الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مساء اليوم.

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الدوري الإسباني

تقام خمس مباريات من الدوري الإسباني ضمن لقاءات الجولة 29 من المسابقة.

ويستضيف إشبيلية فريق ريال سوسيداد في السابعة والنصف مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أما في العاشرة مساء فتقام المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سنتياجو برنابيو.

ويذاع الكلاسيكو على قناتي بي إن سبورتس 1، وبي إن سبورتس بريميوم 1.

الكونفدرالية

يستضيف المصري فريق القطن الكاميروني ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتقام المباراة في الثالثة عصرا على استاد برج العرب، ويحتاج الفريق البورسعيدي للفوز فقط من أجل ضمان التأهل.

أما بيراميدز فيحل ضيفا على أهلي طرابلس الليبي في التاسعة مساء، وكان بيراميدز قد ضمن تأهله.

الدوري الإنجليزي

تقام مباراتان من منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم الأحد.

يستضيف ليستر فريق برينتفورد في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

بينما يحل وست هام ضيفا على توتنام في السادسة والنصف مساء.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يواجه كريستال بالاس فريق إيفرتون في الثانية والنصف عصرا ضمن مباريات ربع النهائي.

بينما يلعب مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون في الخامسة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

وتختتم مباريات ربع النهائي بمواجهة بين نوتينجهام فورست وليفربول في الثامنة مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس بريميوم 2.

الدوري التركي

يحل ألتاي الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري أحمد ياسر ريان، ضيفا على سيفاس سبور في الثانية عشر والنصف ظهرا.

بينما يحل جالاتاسراي الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، ضيفا على غازي عنتاب في الثالثة عصرا.