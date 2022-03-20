موعد مباريات الأحد 20 مارس 2022.. الكلاسيكو والمصري وبيراميدز في الكونفدرالية

الأحد، 20 مارس 2022 - 10:07

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد

يشهد اليوم الأحد الموافق 20 من مارس 2022 مباراة مرتقبة في الدوري الإسباني إذ يقام الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مساء اليوم.

لمعرفة كافة مباريات اليوم الأحد من هنا

أخبار متعلقة
قائمة برشلونة - غياب ديست.. وجاهزية بيكيه للـ كلاسيكو تحديد موعد كلاسيكو الدور الثاني بين ريال مدريد وبرشلونة السوبر كلاسيكو - طرد روخو يحسم الموقعة.. ريفر بليت يهزم بوكا جونيورز بعد خسارة كلاسيكو السوبر - لابورتا للاعبي برشلونة: فخور بكم.. لقد تفوقتم على أنفسكم

الدوري الإسباني

تقام خمس مباريات من الدوري الإسباني ضمن لقاءات الجولة 29 من المسابقة.

ويستضيف إشبيلية فريق ريال سوسيداد في السابعة والنصف مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أما في العاشرة مساء فتقام المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سنتياجو برنابيو.

ويذاع الكلاسيكو على قناتي بي إن سبورتس 1، وبي إن سبورتس بريميوم 1.

الكونفدرالية

يستضيف المصري فريق القطن الكاميروني ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتقام المباراة في الثالثة عصرا على استاد برج العرب، ويحتاج الفريق البورسعيدي للفوز فقط من أجل ضمان التأهل.

أما بيراميدز فيحل ضيفا على أهلي طرابلس الليبي في التاسعة مساء، وكان بيراميدز قد ضمن تأهله.

الدوري الإنجليزي

تقام مباراتان من منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم الأحد.

يستضيف ليستر فريق برينتفورد في الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

بينما يحل وست هام ضيفا على توتنام في السادسة والنصف مساء.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يواجه كريستال بالاس فريق إيفرتون في الثانية والنصف عصرا ضمن مباريات ربع النهائي.

بينما يلعب مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون في الخامسة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

وتختتم مباريات ربع النهائي بمواجهة بين نوتينجهام فورست وليفربول في الثامنة مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس بريميوم 2.

الدوري التركي

يحل ألتاي الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري أحمد ياسر ريان، ضيفا على سيفاس سبور في الثانية عشر والنصف ظهرا.

بينما يحل جالاتاسراي الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، ضيفا على غازي عنتاب في الثالثة عصرا.

الدوري الإسباني الكلاسيكو موعد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
زاباليتا: إذا كنت تحب كرة القدم فلن تفوت مواجهة كلاسيكو.. وبالوتيلي أكثر مجنون زاملته بايرن يستعيد توازنه محليا بفوز كبير على يونيون برلين في ليلة تاريخية لـ ليفاندوفسكي تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بثنائية أمام جماهير ميدلسبره قائمة برشلونة - غياب ديست.. وجاهزية بيكيه للـ كلاسيكو أرتيتا: علينا التركيز على تسجيل أهداف أكثر.. وهذه حالة المصابين قائمة ريال مدريد - بنزيمة يغيب عن الكلاسيكو ضد برشلونة تشكيل تشيلسي - لوكاكو يعود لقيادة الهجوم أمام ميدلسبره في كأس الاتحاد مؤتمر تشافي: ريال مدريد مثل الحرباء.. والباب مفتوح دائما أمام ميسي
أخر الأخبار
زاباليتا: إذا كنت تحب كرة القدم فلن تفوت مواجهة كلاسيكو.. وبالوتيلي أكثر مجنون زاملته 6 دقيقة | الدوري الإسباني
تعليق محمد شريف بعد الاستبعاد من قائمة مصر لمواجهتي السنغال 36 دقيقة | حلم المونديال
موعد مباريات الأحد 20 مارس 2022.. الكلاسيكو والمصري وبيراميدز في الكونفدرالية 48 دقيقة | أوروبا
ماذا قدم حسام حسن في ولايته الثانية مع الاتحاد السكندري 10 ساعة | الدوري المصري
عمر جابر: سعيد بالانضمام للمنتخب ولكن تركيزي الآن على أهلي طرابلس 10 ساعة | الكونفدرالية
إيهاب جلال: سعيد بانضمام ثنائي بيراميدز للمنتخب.. والفوز على أهلي طرابلس ضروري في مشوار البطولة 10 ساعة | الكونفدرالية
أمير توفيق يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بنشرقي 10 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يكشف حقيقة عروض ديانج وشريف وأفشة وعبد القادر 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 4 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال