ماذا قدم حسام حسن في ولايته الثانية مع الاتحاد السكندري

رحل حسام حسن عن تدريب الاتحاد السكندري بعد ولاية ثانية للعميد مع زعيم الثغر، فماذا قدم مع الفريق الأخضر؟

وأعلن نادي الاتحاد السكندري فسخ تعاقد حسام وإبراهيم حسن بالتراضي، وذلك بعدما تراجعت نتائج الفريق في الفترة الماضية.

بالإضافة إلى رحيل جميع أفراد الجهاز الفني والإداري في الاتحاد، مع وقف جميع المستحقات المالية لكل لاعبي الفريق الأول لحين تحسن النتائج. (طالع التفاصيل)

لتنتهي الولاية الثانية لحسام حسن كمدرب للاتحاد السكندري، بعدما قاد الفريق في موسم 2014/2015.

ويستعرض معكم FilGoal.com ماذا قدم حسام حسن مع الاتحاد السكندري.

خلال الولاية الثانية لحسام حسن مع الاتحاد السكندري قاد الفريق في 52 مباراة، حقق خلالها 17 انتصار وتلقى 17 هزيمة وتعادل 18 مرة.

وفي الموسم الماضي 2020/2021 أنهى الدوري مع الاتحاد في المركز السابع برصيد 48 نقطة.

كما ودع كأس مصر من نصف النهائي في موسم 2019/2020 بالخسارة أمام الأهلي 2-1.

وخرج أيضا من البطولة ذاتها الموسم الجاري 2021/2022 بالخسارة أمام سيراميكا كليوباترا 2-1.

وترك حسام حسن الاتحاد السكندري هذا الموسم وهو في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بعد مرور 12 جولة.

وأخيرا ودع الاتحاد السكندري مع حسام حسن كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، ليتفوق عليه إنبي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف.