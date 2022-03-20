أمير توفيق يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بنشرقي
الأحد، 20 مارس 2022 - 00:08
كتب : FilGoal
علق أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي على إمكانية تعاقد ناديه مع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك.
أشرف بنشرقي
النادي : الزمالك
وبسؤاله عن مفاوضات الأهلي مع بنشرقي رد أمير توفيق: "بنشرقي لاعب محترم جدا ولكن لم ندخل في مفاوضات معه".
وأضاف "سنرى احتياجات الجهاز الفني للأهلي في الموسم الجديد وندرسها جيدا".
وأتم تصريحاته "الأولوية دائما لما يطلبه الجهاز الفني، ولكل حديث مقال".
وينتهي تعاقد المغربي أشرف بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن قبل أيام عدم تجديد تعاقد ناديه مع أشرف بنشرقي بنهاية الموسم.
وانضم بنشرقي البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الزمالك قادما من الهلال السعودي عام 2019.
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