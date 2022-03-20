الأهلي يكشف حقيقة عروض ديانج وشريف وأفشة وعبد القادر

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي حقيقة العروض المقدمة لبعض لاعبي الفريق الأحمر.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وقال أمير توفيق عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أليو ديانج من اللاعبين المميزين وقيمته التسويقية زادت بشكل كبير جدا وحتى الآن ليس لدينا أي نية في بيعه".

وأضاف "أهم شيء بالنسبة لنا هو استقرار الأهلي على المستوى الفني".

وأكد "ولكن إذا تلقينا عرضا برقم مغري لا نستطيع رفضه وهناك بدائل في الفريق وقتها سوف ندرس الأمر جيدا".

واستمر في تصريحاته "لم نلتق أي عرض رسمي لضم ديانج، وكلها أحدايث مع وكلاء الأعمال".

وعن باقي لاعبي الفريق قال: "محمد شريف لم يتلق أي عرض رسمي وكلها استفسارات من بعض الوكلاء، والأمر ذاته بالنسبة لـ أفشة".

وأفصح عن كواليس تجديد علي معلول قائلا: "الأمور كانت هادئة تماما وقت تجديد تعاقد معلول وكل شيء سار بشكل طبيعي نظرا لرغبة الطرفين في الاتفاق".

وأوضح "الأهلي اتجه لتعديل تعاقد محمد عبد المنعم بما يتناسب مع مستواه بعدما ظهر بشكل مميز مع منتخب مصر لأنه عندما خرج للإعارة كان عقده مثل باقي عقد الناشئين".

وتابع "لم يصل الأهلي أي عروض أو مفاوضات بشأن أحمد عبد القادر".

وعن استراتيجية إعارة الشباب في الأهلي شرح: "إعارة شباب الأهلي إلى أوروبا يجهزهم بشكل أكبر من الناحية الفنية والبدنية عكس إعارته في الدوري المصري، وهذا مثلما حدث مع أحمد عبد القادر".

وأتم تصريحاته "الخطوة المقبلة للأهلي في إعارة الشباب لأوروبا ستكون إعارة لاعبي فريق 18 سنة بدلا من لاعبي فريق 20 سنة لتجهيزهم في أوروبا لفترة أطول".