أمير توفيق: لا يوجد خلافات بيني وبين موسيماني.. وهذا سبب تأخير التجديد معه

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي عن كواليس تجديد تعاقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال أمير توفيق عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الأمر كان واضح، موسيماني كان يريد تجديد تعاقده مع الأهلي وهو يشعر بالسعادة هنا ودائما ما يقول ذلك والأمر ذاته بالنسبة للأهلي".

وأضاف "لم يكن أي تأخير ولكن كان هناك ضغط مباريات بشكل كبير وكنا نحتاج فترة للتحدث مع باستفاضة وموسيماني كان له بعض الطلبات وهذا حقه بنسبة 100% وأيضا كان هناك طلبات للأهلي، وفي النهاية توصلنا لاتفاق".

وأكمل "كل طرف يطلب ما يناسبه وهذا حقه، نحن نقدر موسيماني وهو يقدر الأهلي وكنا نريد الوصول لتجديد التعاقد وكل طرف يشعر بالرضا التام".

وأشار "لم يكن هناك أي صعوبات في تجديد تعاقد موسيماني وأنهينا المفاوضات معه منذ فترة والعقود كانت جاهزة ومتوقفة فقط على التوقيع والإعلان الرسمي".

وشدد "نريد أن يشعر الجهاز الفني بالراحة والاستقرار وموسيماني وقع على تجديد تعاقده مع الأهلي عقب مباراة بيراميدز".

وأفصح "لم يكن هناك وقت لتصوير موسيماني بعد تجديد تعاقده بسبب ضيق الوقت بين مباراتي بيراميدز وصنداونز".

وأكد "لم يكن هناك أي خلافات بيني وبين موسيماني، علاقتي معه جيدة ومع شركة إدارة أعماله التي تديرها زوجته وهناك احترام متبادل بيننا، ولكن هناك مفاوضات بين الطرفين وكل طرف يريد أن يحصل على كل حقوقه، وهي مفاوضات طبيعية وعادية مثلما وضح موسيماني أكثر من مرة في وسائل الإعلام".

وفسر "من الناحية الفنية كان التوجه داخل الأهلي لتجديد تعاقد موسيماني، وهو مدرب ناجح وحقق الكثير من الإنجازات مع الفريق في أقل من عامين".

وأتم تصريحاته "منذ اليوم الأول لموسيماني ونرى أنه مدرب المشروع للنادي الأهلي".