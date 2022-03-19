برصاصة بن ناصر.. ميلان يغرد وحيدا في صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على كالياري

تغلب ميلان على مضيفه كالياري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري الإيطالي.

سجل الجزائري إسماعيل بن ناصر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة ابتعد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي رافعا رصيده إلى 66 نقطة من 30 مباراة، بفارق 3 نقاط عن نابولي، و6 نقاط عن إنتر ميلان الذي يملك مباراة مؤجلة، و10 نقاط عن يوفنتوس الرابع الذي يلعب غدا مع ساليرنيتانا.

محاولات دون جدوى

البداية أتت في الدقيقة 7 بفرصة خطرة للغاية وصلت إلى أوليفييه جيرو داخل منطقة الياردات الست ولكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 13 حاول براهيم دياز بتسديدة قوية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن هذه المرة.

وبينما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، واصل ميلان تشكيل الخطورة في الشوط الثاني بتسديدة من ثيو هيرنانديز تصدى لها الحارس أليسيو كرانيو في الدقيقة 52.

بن ناصر يقتنص

وأخيرا أتى الهدف بتسديدة طائرة رائعة من الجزائري إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 60، بعد تمريرة من جيرو.

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⚠️ تنويه: أنت على وشك مشاهدة أحد أجمل أهداف الموسم



بهذه الطريقة الرائعة، افتتح إسماعيل بن ناصر التسجيل لصالح الروسونيري 🇩🇿💥#كالياري_ميلان 0⃣➖1⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/pIiqtjvqMC — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) March 19, 2022

وأجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان تبديلين في الدقيقة 72 بنزول رادي كرونيتش وأنتي ريبيتش بدلا من براهيم دياز ورافاييل لياو.

وكاد كالياري أن يقتنص التعادل في الدقيقة 76 بتسديدة من جواو بيدرو، ولكن أبعدها الدفاع إلى ركنية.

ثالث تبديلات الروسونيري أتى في الدقيقة 78 بنزول أليكسيس سايليمايكرس بدلا من جونيور ميسياس.

لحظة مرعبة

واقترب ميلان أكثر من الهدف الثاني بفرصة وصلت إلى دافيدي كالابريا داخل المنطقة في الدقيقة 84، حيث سدد ولكن قفاز كرانيو كان بالمرصاد.

وفي الدقيقة 87 حل زلاتان إبراهيموفيتش على حساب جيرو، وأخيرا في الدقيقة 91 ضاع التعادل برأسية من ليوناردو بافيلوتي ارتطمت بالعارضة.

بهذه النتيجة ابتعد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي رافعا رصيده إلى 66 نقطة من 30 مباراة، بفارق 3 نقاط عن نابولي، و6 نقاط عن إنتر ميلان الذي يملك مباراة مؤجلة، و10 نقاط عن يوفنتوس الرابع الذي يلعب غدا مع ساليرنيتانا.