برصاصة بن ناصر.. ميلان يغرد وحيدا في صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على كالياري

السبت، 19 مارس 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

ميلان يحتفل بهدف إسماعيل بن ناصر

تغلب ميلان على مضيفه كالياري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري الإيطالي.

سجل الجزائري إسماعيل بن ناصر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة ابتعد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي رافعا رصيده إلى 66 نقطة من 30 مباراة، بفارق 3 نقاط عن نابولي، و6 نقاط عن إنتر ميلان الذي يملك مباراة مؤجلة، و10 نقاط عن يوفنتوس الرابع الذي يلعب غدا مع ساليرنيتانا.

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محاولات دون جدوى

البداية أتت في الدقيقة 7 بفرصة خطرة للغاية وصلت إلى أوليفييه جيرو داخل منطقة الياردات الست ولكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 13 حاول براهيم دياز بتسديدة قوية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن هذه المرة.

وبينما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، واصل ميلان تشكيل الخطورة في الشوط الثاني بتسديدة من ثيو هيرنانديز تصدى لها الحارس أليسيو كرانيو في الدقيقة 52.

بن ناصر يقتنص

وأخيرا أتى الهدف بتسديدة طائرة رائعة من الجزائري إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 60، بعد تمريرة من جيرو.

وأجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان تبديلين في الدقيقة 72 بنزول رادي كرونيتش وأنتي ريبيتش بدلا من براهيم دياز ورافاييل لياو.

وكاد كالياري أن يقتنص التعادل في الدقيقة 76 بتسديدة من جواو بيدرو، ولكن أبعدها الدفاع إلى ركنية.

ثالث تبديلات الروسونيري أتى في الدقيقة 78 بنزول أليكسيس سايليمايكرس بدلا من جونيور ميسياس.

لحظة مرعبة

واقترب ميلان أكثر من الهدف الثاني بفرصة وصلت إلى دافيدي كالابريا داخل المنطقة في الدقيقة 84، حيث سدد ولكن قفاز كرانيو كان بالمرصاد.

وفي الدقيقة 87 حل زلاتان إبراهيموفيتش على حساب جيرو، وأخيرا في الدقيقة 91 ضاع التعادل برأسية من ليوناردو بافيلوتي ارتطمت بالعارضة.

بهذه النتيجة ابتعد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي رافعا رصيده إلى 66 نقطة من 30 مباراة، بفارق 3 نقاط عن نابولي، و6 نقاط عن إنتر ميلان الذي يملك مباراة مؤجلة، و10 نقاط عن يوفنتوس الرابع الذي يلعب غدا مع ساليرنيتانا.

ميلان كالياري الدوري الإيطالي
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