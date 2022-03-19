أسطورة ريال مدريد: خسارة الكلاسيكو لا تهم.. ولن يكون هناك "شقلبة" من أوباميانج

أشاد المكسيكي هوجو سانشيز أسطورة ريال مدريد السابق بقرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق باستبعاد الفرنسي كريم بنزيمة من مواجهة الكلاسيكو المرتقبة غدا -الأحد- على ملعب "سانتياجو برنابيو" لعدم جاهزيته بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي نظمته رابطة "لا ليجا" بالعاصمة الإسبانية مدريد على هامش الكلاسيكو: "أعتقد أن قرار أنشيلوتي كان صائبا اليوم بنسبة 100% باستبعاد بنزيمة من لقاء الكلاسيكو رغم أنه سليم، ولكن من الأفضل تجهيزه للمشاركة في مباراة تشيلسي الصعبة بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف سانشيز "لا يفضل أحد من محبي ريال مدريد مشاهدة بنزيمة على الدكة إطلاقا، فهو مهاجم فذ ويقدم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة، ووجوده يعطي إضافة كبيرة لهجوم الريال، لكن الفريق متصدر الترتيب بفارق كبير ونتيجة المباراة لن تكون مؤثرة وبالتالي من الأفضل إراحته".

ويعد سانشيز هو مبتكر احتفالية "الشقلبة" الأكروباتية الشهيرة عندما كان يقوم بعمل هذه الحركة البهلوانية في الهواء، كأول من إشتهر بهذه الحركة وكررها الكثيرين وآخرهم مهاجم برشلونة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

وعن إمكانية مشاهدته لهذه الإحتفالية في الكلاسيكو غدا إذا سجل أوباميانج قال سانشيز: "أعتذر لجمهور برشلونة مسبقا لأن ريال مدريد هو الأقرب لتحقيق الفوز ولن تكون هناك أي احتفالات لهم".

وعن سر احتفاليته هذه ومتى جاءت له الفكرة قال سانشيز إنها بدأت مع شقيقته التي كانت تلعب في منتخب الجمباز المكسيكي وتستعد للمشاركة في أولمبياد مونتريال عام 1976، فكان يقوم بالتدرب معها يوميا حتى تعلم هذه الحركة وظل يكررها طوال فترة 7 سنوات مع ريال مدريد بين عامي 1985 و1992.

وتحدث سانشيز عن الكلاسيكو قائلا: "جميع اللاعبين يحلمون بخوض هذه المباراة في مسيرتهم الكروية، وأتوقع أن تكون مواجهة الغد بين برشلونة وريال مدريد قوية للغاية".

وعن تحطيم رقمه القياسي الخاص بعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الإسباني (38)، وشعوره بعدما قام الثنائي التاريخي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي باجتيازه قال: "بصراحة لم أتصور يوما أن ينجح أحد في تحطيم هذا الرقم القياسي، لكن ميسى ورونالدو عاشا منافسة تاريخية، حيث بدأ رونالدو بتسجيل 40 هدفا ثم سجل ميسي 50".

واختتم "إنه رقم لا يصدق ولا أعتقد أنه حدث في أي دوري آخر، لكنني أبقى الوحيد الذي سجلت جميع أهدافي الـ38 من لمسة واحدة".

ويعد سانشيز أحد أبرز المهاجمين الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ ريال مدريد، حيث خاض معه 282 مباراة رسمية، وسجل خلالها 208 هدفا، وأحرز الملكي معه 5 ألقاب متتالية للدوري الإسباني.

في موسمه الأول حقق سانشيز لقب الدوري الإسباني وكأس الاتحاد الأوروبي وسجل 22 هدفا، لتبدأ مسيرة إنجازات فريدة توجها بجائزة الكرة الذهبية، كما تم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم في أمريكا الشمالية والوسطي بالقرن العشرين وفقا للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.