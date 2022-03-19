وفاة موري بانجورا لاعب بيلا بعد صراع مع المرض

السبت، 19 مارس 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

موري بانجورا

توفي موري بانجورا لاعب فريق بيلا الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة المصري عن عمر يناهز 24 عاما بعد صراع مع مرض.

وكان بانجورا قد أصيب بمرض الفطر الأسود خلال شهر يناير الماضي.

وتحدث FilGoal.com في وقت سابق مع مينا وديع المسؤول الإعلامي لنادي بيلا والذي أكد أن النادي قد علم بأمر إصابته من خلال زوجته بعد تغيبه عن حضور التدريبات بشكل مفاجئ. (طالع التفاصيل)

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كما تحدث FilGoal.com مع سماح حمزة وكيلة اللاعب والتي أكدت إصابة اللاعب بالفطر الأسود الذي استوجب دخوله العناية المركزة وإجراء عملية جراحية في مصر لعدم سماح حالته بالسفر. (طالع التفاصيل)

وينعى FilGoal.com ببالغ الحزن والأسى وفاة اللاعب ويقدم خالص التعازي لعائلة بانجورا وأعضاء فريق بيلا.

موري بانجورا بيلا
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