الهدف الخامس في الدوري السعودي.. مصطفى فتحي يسجل والتعاون يتعادل مع أبها

السبت، 19 مارس 2022 - 22:57

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - التعاون

واصل مصطفى فتحي تألقه في الملاعب السعودية وسجل هدفا جديدا في تعادل فريقه التعادل مع أبها، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

مصطفى فتحي

النادي : التعاون

التعاون

وسجل مصطفى فتحي هدفه الخامس مع التعاون في الدوري السعودي، منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي قادما من الزمالك.

التعادل رفع رصيد التعاون إلى النقطة 26 في المركز الـ13 بجدول الترتيب، بينما وصل أبها إلى النقطة 32 في المركز السادس.

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وجاء هدف مصطفى فتحي في الدقيقة 17 مستغلا خروج حارس أبها بشكل خاطيء، لتصل الكرة له أمام منطقة الجزاء ويسدد في الشباك الخالية.

وتعادل أبها بركلة جزاء سددها التونسي سعد بقير في الدقيقة 44.

وبذلك يصل مصطفى فتحي لمشاركته في الهدف رقم 6 مع التعاون، بعدما سجل 5 أهداف وصنع آخر.

مصطفى فتحي التعاون الدوري السعودي
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