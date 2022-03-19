كرة السلة - فوز الأهلي والاتحاد وخسارة الزمالك في الجولة الأولى من ربع نهائي دوري السوبر

السبت، 19 مارس 2022 - 22:34

كتب : FilGoal

الزمالك والأهلي - كرة سلة

انتهت الجولة الأولى من مرحلة البلاي أوف لـ ربع نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة.

وفاز الأهلي على مصر للتأمين 84-49، بينما خسر الزمالك أمام المصرية للاتصابات 80-67.

وفاز الجزيرة على سبورتنج 66-59، وانتصر الاتحاد على 85-67 سموحة.

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وتقام مباريات الجولة الثانية الاثنين المقبل.

وتقام المباريات بنظام البيست أوف فايف، حيث يتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات إلى نصف النهائي.

ويلعب الفائز من الأهلي ومصر للتأمين مع الفائز من الجزيرة وسبورتنج في نصف النهائي.

ويلتقي الفائز من الزمالك والمصرية للاتصالات مع الفائز من الاتحاد وسموحة.

وتقام الجولات المتبقية من دور الثمانية في أيام 21 و25 و27 و31 مارس.

فيما تقام مباريات دور النهائي في أيام 22 و24 و26 و28 و30 أبريل، في صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويلعب الدور النهائي أيام 8 و10 و12 و14 و16 مايو، على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

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