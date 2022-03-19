بايرن يستعيد توازنه محليا بفوز كبير على يونيون برلين في ليلة تاريخية لـ ليفاندوفسكي

حقق بايرن ميونيخ الفوز على هيرتا برلين بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في الجولة الـ 27 من الدوري الألماني.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 63 في صدارة جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة.

تقدم كينجسلي كومان بالهدف الأول لبايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 16 بتسديدة صاروخية من خارج منقطة الجزاء.

وأضاف تانجواي نيانزو الهدف الثاني برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها جوشوا كيميتش.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة استغل ليفاندوفسكي خطأ الدفاع لينفرد بالمرمى ويحصل على ركلة جزاء بعد عركلة الحارس له.

ونفذ ليفاندوفسكي ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الثالث لبايرن ميونيخ.

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الرابع بعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين بعد جملة جماعية رائعة بين جمال موسيالا وتوماس مولر، انتهت بتمريرة من الأول لليفاندوفسكي ليضع الكرة في الشباك.

وعادل ليفاندوفسكي رقما قياسيا بهدفيه اليوم بعد أن وصل إلى الهدف رقم 31 في الدوري هذا المومس.

وعادل ليفاندوفسكي رقم جيرد مولر القياسي بتسجيله أكثر من 30 هدفا في الدوري الألماني لمدة خمس مواسم متتالية.

كما وصل ليفاندوفسكي لهدفه رقم 50 في جميع بطولات الموسم، ليكون قد سجل 50 هدفا في الموسم للمرة السادسة في السبع مواسم الأخيرة.

وفي رقما قياسيا آخر أصبح مانويل نوير حارس مرمى الفريق هو اللاعب الأكثر تحقيقا للفوز في الدوري الألماني برصيد 311 فوز ليتفوق على أوليفر كان حارس بايرن ميونيخ السابق والذي حقق 310 فوزا في الدوري الألماني.

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