بالأرقام.. ماذا قدم الرباعي المنضم حديثا إلى منتخب مصر من بعد كأس أمم إفريقيا

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة مواجهتي السنغال الحاسمتين في الجولة الأخيرة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام المباراتين يومي 25 مارس في مصر و29 مارس في السنغال، لحسم مصير واحدة من البطاقات الخمس الإفريقية في المونديال.

وشهدت القائمة انضمام أربعة لاعبين ممن سبق استبعادهم من قائمة كأس أمم إفريقيا التي احتل منتخب مصر وصافتها، بعد خسارة النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

اللاعبون الأربعة هم صانع الألعاب محمد مجدي أفشة والمدافع ياسر إبراهيم من الأهلي، والظهير عمر جابر ولاعب الوسط نبيل عماد "دونجا" من بيراميدز.

وإليكم أبرز ما قدمه الرباعي في الفترة التي تلت كأس أمم إفريقيا وحتى إعلان قائمة مباراتي السنغال..

محمد مجدي أفشة

شارك أفشة في 10 مباريات مع الأهلي في هذه الفترة، بواقع 8 مشاركات كأساسي واثنتين كبديل.

مشاركاته الأساسية شهدت فوز الأهلي على مونتيري المكسيكي 1-0 ثم خسارته أمام بالميراس البرازيلي 2-0 في كأس العالم للأندية، وفوز الأحمر على مصر للمقاصة 4-0 وفاركو 4-1 وبيراميدز 3-0 في الدوري المصري، وانتصارين على حساب المريخ 3-1 و3-2 وخسارة الأهلي الثانية أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-0.

أما مشاركتيه كبديل، فقد انتهت بتعادل الأهلي مع الهلال السوداني سلبيا، حيث لعب لمدة 29 دقيقة، بالإضافة إلى خسارة الأهلي الأولى أمام صنداونز 1-0، وهنا شارك لمدة 26 دقيقة.

وإليكم أبرز أرقام أفشة في هذه المباريات:

المباريات: 10

الأهداف: 3

صناعة الأهداف: 1

التسديد على المرمى: 12

التمريرات الصحيحة: 386 بدقة 83.3%

الكرات الطولية الصحيحة: 40

الفوز بالثنائيات: 32

التمريرات المفتاحية: 12

المراوغات الناجحة: 10

ياسر إبراهيم

شارك المدافع في 9 مباريات بقميص الأهلي خلال الفترة المشار إليها، جميعهم بصورة أساسية، حيث لعب جميع مباريات كأس العالم للأندية، ليشهد الفوز على مونتيري والخسارة أمام بالميراس ثم الانتصار العريض على الهلال السعودي 4-0، والذي سجل خلاله هدفين.

وفي دوري أبطال إفريقيا ظهر ياسر في التعادل مع الهلال السوداني والخسارتين أمام صنداونز والفوز على المريخ 3-2، أما في الدوري المصري فقد لعب مباراتي المقاصة وبيراميدز.

وإليكم أبرز أرقام ياسر إبراهيم في هذه المباريات:

المباريات: 9

التمريرات الصحيحة: 471 بدقة 83.2%

استرداد الكرة: 47

اعتراض الكرة: 19

التدخلات الدفاعية الناجحة: 9

ارتكاب الأخطاء: 6

الفوز بالثنائيات: 20

الفوز بالصراعات الهوائية: 19

عمر جابر

شارك عمر جابر مع بيراميدز في 7 مباريات منذ نهاية كأس أمم إفريقيا حتى الآن، بواقع 5 كأساسي ومشاركتين كبديل.

مشاركاته الأساسية شهدت الفوز على أهلي طرابلس الليبي 2-1 في الكونفدرالية، والفوز على الإسماعيلي والبنك الأهلي 1-0 والمقاولون العرب 2-0 والخسارة أمام الأهلي 3-0 في الدوري المصري.

أما مشاركاته كبديل فشهدت الفوز على زاناكو الزامبي 2-0 في الكونفدرالية، حيث شارك لمدة 26 دقيقة، والفوز أيضا على الصفاقسي التونسي 1-0، في مباراة لعب بها دقيقة واحدة.

وإليكم أبرز أرقام عمر جابر في هذه المباريات:

المباريات: 7

التمريرات الصحيحة: 221 من 274 بدقة 80.7%

العرضيات الصحيحة: 7 من 24

استرداد الكرة: 29

اعتراض الكرة: 8

التدخلات الدفاعية الناجحة: 7 من 12

ارتكاب الأخطاء: 4

البطاقات الصفراء: 2

نبيل عماد دونجا

شارك دونجا في 7 مباريات مع بيراميدز منذ نهاية كأس أمم إفريقيا حتى الآن، بواقع 6 مشاركات أساسية وواحدة كبديل.

مشاركاته الأساسية شهدت فوز بيراميدز على أهلي طرابلس وزاناكو والصفاقسي في الكونفدرالية، والفوز على الإسماعيلي والمقاولون والخسارة أمام الأهلي في الدوري المصري.

أما مشاركته كبديل فأتت في فوز الفريق على البنك الأهلي في الدوري، حيث لعب 37 دقيقة.

وإليكم أبرز أرقام نبيل عماد دونجا في هذه المباريات:

المباريات: 7

التمريرات الصحيحة: 500 من 580 بدقة 86.2%

استرداد الكرة: 62

اعتراض الكرة: 13

التدخلات الدفاعية الناجحة: 10 من 13

ارتكاب الأخطاء: 10

البطاقات الصفراء: 2

الفوز بالثنائيات: 31 من 50

الفوز بالصراعات الهوائية: 13 من 16