في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر

عاد محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي وأيضا عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز لقائمة منتخب مصر لمباراتي السنغال في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. فما هو السبب؟

كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أعلن القائمة النهائية للفراعنة لمباراتي السنغال، والتي شهدت عودة كل من أفشة وياسر إبراهيم ثنائي الأهلي، وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" ثنائي بيراميز.

بالإضافة إلى عدم ضم محمد شريف مهاجم الأهلي.

يكشف FilGoal.com لكم كل كواليس اختيار قائمة منتخب مصر، وأسباب عودة بعض اللاعبين واستبعاد البعض الآخر.

انضمام ياسر إبراهيم

البداية من الأهلي الذي شهد عودة كل من ياسر إبراهيم وأفشة لقائمة المنتخب.

كيروش كان يفكر في ضم مدافع جديد لقائمة المنتخب أمام السنغال، بخلاف مجموعة المدافعين التي انضمت للفراعنة خلال كأس الأمم الإفريقية.

وكانت المفاضلة بين الثلاثي ياسر إبراهيم، وثنائي بيراميدز علي جبر وأحمد سامي.

ووقع الاختيار في النهاية على ياسر إبراهيم الذي ظهر مع الأهلي بشكل جيد في كأس العالم للأندية والدوري المصري خلال الفترة السابقة.

عودة أفشة

الجهاز الفني لمنتخب مصر يرى أن قائمة الفراعنة يجب أن تضم صانع ألعاب صريح، وعبد الله السعيد كان هذا العنصر خلال بطولة أمم إفريقيا.

وهنا يرى الجهاز الفني لمنتخب مصر أن أفشة هو أفضل من ينفذ هذا الدور بعدما أعلن عبد الله السعيد اعتزاله اللعب الدولي.

خاصة أن أفشة يقدم مستوى جيد مع الأهلي في الفترة الماضية وأيضا يستطيع نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية.

عدم ضم محمد شريف

كيروش فضل ضم مروان حمدي مهاجم سموحة على محمد شريف مهاجم الأهلي وأحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي.

وسبب ذلك هو أن الجهاز الفني يرى في مروان حمدي المهاجم الذي يلعب بالشكل الذي يفضله، وهو العودة للدفاع بداية من منتصف الملعب لغلق المساحات أمام الخصوم، وأيضا إجادة الالتحامات الهوائية نظرا لطول القامة.

ورغم أن كيروش يرى أن طريقة أحمد حسن "كوكا" في الملعب تشبه كثيرا لطريقة مروان حمدي، إلا أن معرفة الأخير بأجواء المنتخب في الفترة الماضية مع المدرب البرتغالي رجحت فرصته.

بالإضافة إلى أن مهاجم سموحة ينفذ تعليمات الجهاز الفني بشكل دقيق، ولذلك فضل كيروش ضمه لقائمة المنتخب مع مصطفى محمد.

استبعاد مهند لاشين وضم دونجا

عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا ويتابع كيروش كل لاعبي الدوري المصري بشكل جيد، ومن خلال متابعة مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش يعتقد كيروش أن مستوى اللاعب تراجع بعض الشيء.

ولذلك فضل ضم نبيل عماد "دونجا" بدلا منه، خاصة أن لاعب بيراميدز ليس غريبا على منتخب مصر.

عودة عمر جابر

الجهاز الفني لمنتخب مصر كان مستقرا بشكل كبير على ضم محمد هاني ظهير أيمن الأهلي لقائمة الفراعنة، مع عمر كمال لاعب فيوتشر.

لكن لاعب الأهلي تعرض للإصابة خلال مباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا، ولذلك اتجه كيروش لضم عمر جابر ليكون ثاني ظهير أيمن في قائمة مصر مع عمر كمال.

عدم ضم إبراهيم عادل

سؤال آخر قد يقفز إلى ذهن جمهور الكرة المصرية وهو لماذا لم ينضم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لقائمة منتخب مصر.

الأمر الذي يكشفه لكم أيضا FilGoal.com.

الجهاز الفني لمنتخب مصر كان يتابع بالفعل إبراهيم عادل مع بيراميدز سواء في الدوري المصري أو الكونفدرالية الإفريقية.

ومن خلال هذه المتابعة وجد كيروش أن إبراهيم عادل يشارك في أكثر من مركز مختلف مع بيراميدز في كل مباراة.

الأمر أيضا الذي جعل الجهاز الفني لمنتخب مصر يتواصل مع نظيره في بيراميدز لمعرفة أسباب تغيير مركز إبراهيم عادل بشكل مستمر في المباريات.

وفي النهاية استقر الجهاز الفني على عدم ضم اللاعب مع عدم وضوح الرؤية بشأن مركزه.

عدم ضم أحمد عبد القادر

وفي ظل المستوى الجيد الذي يقدمه أحمد عبد القادر لاعب الأهلي توقع الكثير انضمامه لقائمة الفراعنة، لكن ذلك لم يحدث.

ويرى الجهاز الفني لمنتخب مصر أن مركز أحمد عبد القادر في الجناح الأيسر يتواجد به الثنائي عمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه"، وأن هذا العدد كافٍ للغاية خلال مباراتي السنغال.

وحتى إذا كان سيشارك في الجناح الأيمن فيوجد في هذا المركز محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو".

مع استقرار جهاز المنتخب لضم لاعبين في كل مركز من المراكز الثلاثة للهجوم.