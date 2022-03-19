تعادل غير كاف.. إنتر يتعثر أمام فيورنتينا وسباق الدوري الإيطالي يزداد اشتعالا

السبت، 19 مارس 2022 - 21:11

كتب : FilGoal

خواكين كوريا - إنتر ميلان

تعادل إنتر ميلان مع ضيفه فيورنتينا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو "جوسيبي مياتزا" ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري الإيطالي.

سجل لوكاس توريرا هدف الفيولا في الدقيقة 50، بينما تعادل دينزل دومفريس للنيراتزوري في الدقيقة 55.

بذلك يحتل إنتر المركز الثالث بـ60 نقطة وله مباراة مؤجلة، بفارق 3 نقاط عن ميلان المتصدر الذي سيلعب الليلة مع كالياري، وبينهما نابولي في الوصافة بفارق الأهداف عن ميلان.

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على الناحية الأخرى يحتل فيورنتينا المركز الثامن بـ47 نقطة.

التشكيل والبداية

بدأ إنتر ميلان بتشكيل مكون من: سمير هاندانوفيتش - دانيلو دامبروزيو - ميلان شكرينيار - أليساندرو باستوني - دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - أرتورو فيدال - إيفان بيريسيتش - إدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.

فيما دفع فيورنتينا بكل من: بييترو تيراسيانو - لورنزو فينوتي - نيكولا ميلينكوفيتش - إيجور - كريستيانو بيراجي - جايتانو كاستروفيلي - لوكاس توريرا - ألفريد دونكان - نيكولاس جونزاليس - كريستوف بيونتيك - ريكاردو سابونارا

أولى المحاولات الحطرة أتت من جانب فيورنتينا في الدقيقة 14 بتسديدة من ريكاردو سابونارا من بعيد تصدى لها سمير هاندانوفيتش.

وفي الدقيقة 21 حاول نيكولاس جونزاليس ولكن الكرة اصطدمت بدفاع إنتر.

هدف ملغي

سدد أرتورو فيدال في الدقيقة 32 بعد تسلمه يتلقى للكرة من دومفريس يسدد ولكن الكرة علت العارضة.

وفي الدقيقة 37 أهدر إدين دجيكو فرصة إنتر الأخطر بتسديدة تصدى لها الحارس تيراسيانو.

وسجل إنتر الهدف المنتظر أخيرا بواسطة لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 40 ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

أخيرا حاول ريكاردو سابونارا من متابعة في الدقيقة 42، ولكنها اصطدمت بدفاع إنتر لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

قمة الإثارة

وأخيرا كشفت المباراة عما بجعبتها في الدقيقة 50 بالهدف الأول لصالح فيورنتينا بواسطة لوكاس توريرا، بعد تمريرة من نيكولاس جونزاليس.

ولكن سريعا تعادل إنتر في الدقيقة 55 بعد عرضية من إيفان بيريسيتش حولها دينزل دومفريس بالرأس في الشباك.

حاول بيريسيتش مجددا في الدقيقة 62 بتسديدة تصدى لها تيراسيانو، فيما كاد إنتر يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 65 بتدخل من لورنزو فينوتي، ولكن تقنية الفيديو ألغت القرار.

محاولات أخيرة

أجرى فيورنتينا تبديله الأول في الدقيقة 74 بنزول جوناثان إيكوني بدلا من ريكاردو سابونارا، فيما حل خواكين كوريا وأليكسيس سانشيز بدلا من إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز على الناحية الأخرى.

وفي الدقيقة 80 أتى روبن جوسينز وفيديريكو ديماركو بدلا من إيفان بيريسيتش وأليساندرو باستوني، بينما سدد نيكولو باريلا في الدقيقة 86 ولكن الحارس تصدى.

على الناحية الأخرى حل خوسيه كاييخون وأرتور كابرال بدلا من نيكولاس جونزاليس وكريستوف بيونتيك في الدقيقة 91، وأخيرا سدد إيكوني في الدقيقة 94 ولكن تصدي هاندانوفيتش أنهى المباراة بالتعادل.

بذلك يحتل إنتر المركز الثالث بـ60 نقطة وله مباراة مؤجلة، بفارق 3 نقاط عن ميلان المتصدر الذي سيلعب الليلة مع كالياري، وبينهما نابولي في الوصافة بفارق الأهداف عن ميلان.

على الناحية الأخرى يحتل فيورنتينا المركز الثامن بـ47 نقطة.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي فيورنتينا
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