قائمة برشلونة - غياب ديست.. وجاهزية بيكيه للكلاسيكو

السبت، 19 مارس 2022 - 21:02

كتب : FilGoal

بيدري يسجل هدفه مع برشلونة ضد جالاتا سراي

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن قائمة فريقه التي ستتجه إلى ملاقاة ريال مدريد.

ويلعب ريال مدريد مع برشلونة غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد جميع لاعبي برشلونة عدى سيرجينيو ديست وأنسو فاتي الذين يغيبا بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة
أرتيتا: علينا التركيز على تسجيل أهداف أكثر.. وهذه حالة المصابين عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم دوري أبطال إفريقيا - ثلاثية نيجيرية.. الترجي يسقط جالاكسي ويحسم تأهله إلى ربع النهائي وفد من الأهلي لزيارة أسرة الحارس الراحل زياد إيهاب

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

الحراس: تير شتيجن - نيتو - أرناو تيناس

الدفاع: جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - داني ألفيش - كليمونت لونجليه - جودري ألبا - أوسكار مينجيزا - إريك جارسيا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ريكي بويج - عثمان ديمبيلي - نيكولاس جونزاليس - بيدري - فرينكي دي يونج - جافي

الهجوم: ممفيس ديباي - أداما تراوري - مارتن برايثوايت - لوك دي يونج - فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة.

ريال مدريد برشلونة،ريال مدريد الكلاسيكو
نرشح لكم
زاباليتا: إذا كنت تحب كرة القدم فلن تفوت مواجهة كلاسيكو.. وبالوتيلي أكثر مجنون زاملته أسطورة ريال مدريد: خسارة الكلاسيكو لا تهم.. ولن يكون هناك "شقلبة" من أوباميانج قائمة ريال مدريد - بنزيمة يغيب عن الكلاسيكو ضد برشلونة مؤتمر تشافي: ريال مدريد مثل الحرباء.. والباب مفتوح دائما أمام ميسي مؤتمر أنشيلوتي: لن أخبركم من سيعوض بنزيمة.. والفوز لن يقصي برشلونة من المنافسة هل يغيب الهداف أمام برشلونة؟ بنزيمة خارج آخر حصة تدريبية لـ ريال مدريد قبل الكلاسيكو سافيولا لـ في الجول: تشافي الأنسب لـ برشلونة.. وضم صلاح لن يكون سهلا لاعب ريال مدريد السابق لـ في الجول: غياب بنزيمة قد يؤدي لهزيمتنا.. وتشافي غير برشلونة
أخر الأخبار
تقرير سعودي: هذا موعد عودة حجازي لتدريبات اتحاد جدة 18 دقيقة | المحترفون
تشكيل المصري - مرعي يقود الهجوم أمام القطن.. والشيخ يظهر على دكة البدلاء 19 دقيقة | الكونفدرالية
مباراة الأهلي طرابلس وبيراميدز بدون جمهور 49 دقيقة | الكونفدرالية
يوسف مجدي عبد الغني: "أبويا مكانش هيدخلني البيت" إذا أهدرت ركلة الجزاء ضد المحلة 57 دقيقة | مصر
الاتحاد: طموحنا كان المنافسة على المركز الرابع.. وهدفنا استمرار العلاقة المحترمة مع حسام حسن ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: فيفا يمنح النادي 2.5 مليون دولار مكافأة مونديال الأندية ساعة | الدوري المصري
تقرير فرنسي: محمد صلاح ضمن قائمة باريس سان جيرمان المختصرة لتعويض مبابي ساعة | الدوري الإنجليزي
ميلان ينتقد عنصرية جماهير كالياري ضد مينيان وتوموري "أمامنا طريق طويل" ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 2 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 3 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 4 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال