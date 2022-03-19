انتهت في إيطاليا - إنتر ميلان (1) - (1) فيورنتينا.. تعادل سيئ للنيراتزوري

السبت، 19 مارس 2022 - 19:01

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان وفيورنتينا ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث بـ59 نقطة وله مباراة مؤجلة، بفارق 4 نقاط عن ميلان المتصدر، بينما يحتل فيورنتينا المركز الثامن بـ47 نقطة.

ويلعب إنتر بتشكيل مكون من: سمير هاندانوفيتش - دانيلو دامبروزيو - ميلان شكرينيار - أليساندرو باستوني - دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - أرتورو فيدال - إيفان بيريسيتش - إدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.

بينما يلعب فيورنتينا بتشكيل مكون من: بييترو تيراسيانو - لورنزو فينوتي - نيكولا ميلينكوفيتش - إيجور - كريستيانو بيراجي - جايتانو كاستروفيلي - لوكاس توريرا - ألفريد دونكان - نيكولاس جونزاليس - كريستوف بيونتيك - ريكاردو سابونارا

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ق 94 إيكوني يسدد ولكن هاندانوفيتش يحولها إلى ركنية

ق 91 خوسيه كاييخون وأرتور كابرال بدلا من نيكولاس جونزاليس وكريستوف بيونتيك

ق 86 باريلا يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 80 روبن جوسينز وفيديريكو ديماركو بدلا من إيفان بيريسيتش وأليساندرو باستوني

ق 74 خواكين كوريا وأليكسيس سانشيز بدلا من إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز

ق 74 جوناثان إيكوني بدلا من ريكاردو سابونارا

ق 66 الحكم يلغي قراره الأول.. إنتر لن يأخذ ركلة الجزاء

ق 65 ركلة جزاء ضد فيورنتينا بعد تدخل من لورنزو فينوتي.. القرار بانتظار مراجعة تقنية الفيديو

ق 62 بيريسيتش يسدد ولكن تيراسيانو يتصدى

ق 55 جووووووووول الإنتر يتعادل سريعا.. إيفان بيريسيتش يرسل عرضية ليقابلها دينزل دومفريس بالرأس في الشباك

ق 50 جوووووووول لوكاس توريرا يتقدم لصالح فيورنتينا.. لاعب الوسط يتلقى تمريرة نيكولاس جونزاليس ويسدد في شباك هاندانوفيتش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42 سابونارا يسدد من متابعة ولكن تصطدم بدفاعات النيراتزوري

ق 40 جووووول ولكن الراية.. لاوتارو مارتينيز يسجل هدفا والحكم يلغيه بداعي التسلل

ق 37 فرصة إنتر الأخطر تضيع من دجيكو.. المهاجم البوسني يسدد ولكن الحارس تيراسيانو يتصدى

ق 32 أرتورو فيدال يتلقى الكرة من دومفريس يسدد ولكن الكرة تعلو العارضة

ق 21 نيكولاس جونزاليس يسدد ولكن الكرة تصطدم بدفاع إنتر

ق 14 ريكاردو سابونارا يحاول بتسديدة من بعيد ولكن سمير هاندانوفيتش يتصدى

بداية المباراة

الدوري الإيطالي إنتر ميلان فيورنتينا
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