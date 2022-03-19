الدرجة الثانية - أسوان يقترب.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 23

يواصل أسوان إحكام قبضته على صدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية، حيث يقترب من العودة إلى الدوري الممتاز من جديد.

جاء ذلك حيث يحتل أسوان الصدارة بـ55 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه بترول أسيوط والألومنيوم، ولكل منهما 40 نقطة.

الأقرب هو كيما أسوان الرابع الذي يملك 40 نقطة أيضا، ولكنه لعب مباراة أقل من بقية المنافسين.

وإليكم نتائج مباريات اليوم في مختلف المجموعات

🔴 ثلاثية لبترول أسيوط ضد قنا والانتاج يفوز على زد تعرف على نتائج مباريات اليوم في دوري الدرجة الثانية المصري 🇪🇬 pic.twitter.com/66nILnRz2L — FilGoal (@FilGoal) March 19, 2022

وإليكم ترتيب مجموعة الصعيد