سجل التعادل وصنع الفوز.. مرموش يقود شتوتجارت لعودة مثيرة أمام أوجسبورج

السبت، 19 مارس 2022 - 18:28

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت

تمكن شتوتجارت من قلب تاخره أمام أوجسبورج بهدفين مقابل هدف وحيد، إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للدوري الألماني.

وشهدت المباراة مشاركة الجناح المصري عمر مرموش مع شتوتجارت منذ البداية وحتى خروجه في الدقيقة 89، حيث حل فيليب فورستر بدلا منه.

البداية شهدت تأخر شتوتجارت مبكرا، حيث سجل أندري هان الهدف الأول لأوجسبورج في الدقيقة 6 من عرضية وصلت إليه فحولها في الشباك.

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ولكن في الدقيقة 23 وصلت ركلة حرة إلى فالديمار أنتون، الذي قابلها بالرأس في شباك أوجسبورج ليسجل التعادل.

ولكن قبل نهاية الشوط الأول، تحديدا في الدقيقة 45 أرسل أرني ماير تمريرة وصلت إلى مايكل جريجوريتش ليسجل منها هدف تقدم أوجسبورج وينهي الشوط لصالح الضيوف.

وتأخرت انتفاضة عمر مرموش حتى الدقيقة 79، حيث سجل هدف التعادل من ركلة حرة نفذها بطريقة رائعة ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وأخيرا في الدقيقة 85، احتسبت صناعة الهدف لمرموش، ليسجل توماس تياجو هدف الفوز.

بذلك يتقدم شتوتجارت إلى المركز الرابع عشر رافعا رصيده إلى 26 نقطة، وهو نفس الرقم الذي تجمد عنده رصيد أوجسبورج الذي تراجع إلى المركز الخامس عشر.

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