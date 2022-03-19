تشكيل تشيلسي - لوكاكو يعود لقيادة الهجوم أمام ميدلسبره في كأس الاتحاد

السبت، 19 مارس 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - تشيلسي

أعلن الألماني توماس توخيل تشكيل فريقه تشيلسي لمواجهة ميدلسبره في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب ريفرسايد الخاص بنادي ميدلسبره.

ويتواجد كلا من نجولو كانتي وماركوس ألونسو وكاي هافترز من التشكيل الأساسي المعتاد على مقاعد البدلاء.

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ويتواجد ستة أندية أخرى في ربع النهائي حيث يلتقي ليفربول مع نوتنجهام فورست، مانشستر سيتي مع ساوثامبتون، إيفرتون مع كريستال بالاس.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: مالانج سار - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر - سيزار أزبلكويتا

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - لوفتيس تشيك

أمامهما: كريستيان بوليسيتش - ميسون ماونت - حكيم زياش

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

تشيلسي ميدلسبرا كأس الاتحاد الإنجليزي
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