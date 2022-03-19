قائمة مالي - تغييرات بالجملة لمواجهة تونس.. تواجد ديانج واستدعاء أول لـ عبد الله دوكوري

السبت، 19 مارس 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

أليو ديانج مالي

أعلن محمد ماجاسوبا مدرب مالي قائمة مواجهتي تونس في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة الذهاب يوم 25 مارس في مالي والإياب يوم 29 مارس في تونس.

وشهدت القائمة تواجد أليو ديانج لاعب الأهلي، واستدعاء عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون للمرة الأولى.

أخبار متعلقة
ثنائي الزمالك يخضع لتحليل المنشطات بعد مباراة بترو أتلتيكو تريزيجيه يعود من الإصابة ويشارك في هزيمة باشاك شاهير ضد ديمرسبور جيرارد يفقد صبره على أسئلة مراسل: هكذا وصفت مباراة أرسنال مؤتمر تشافي: ريال مدريد مثل الحرباء.. والباب مفتوح دائما أمام ميسي

وأجرى ماجاسوبا 10 تغييرات عن القائمة التي تواجدت في أمم إفريقيا الأخيرة.

وجاءت قائمة مالي كالتالي:

حراسة المرمى: ديجي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني) – بوسو إبراهيم مونكورو (مازيمبي الكونغولي) – إسماعيلي ديارا دياوارا (مالمو السويدي)

خط الدفاع: هاماري تراوري (رين الفرنسي) – ماساديو هايدارا (لانس الفرنسي) - مامادو فوفانا (أميان الفرنسي) - سينو كوليبالي (ديجون الفرنسي) - بوباكار كيكي كوياتي (ميتز الفرنسي) - موسى سيساكو (ستاندرد ليج البلجيكي) - شيخ تراوري (ديجون الفرنسي) - أمادو دانتي (شتورم جراتس النمساوي) - ألمامي توريه (آينتراخت فرانكفورت الألماني)

خط الوسط: عبد الله دوكوري (إيفرتون الإنجليزي) - ديادي ساماسيكو (هوفنهايم الألماني) – محمد كامارا (ريد بول سالزبورج النمساوي) – لاسانا كوليبالي (سالرنيتانا) – أمادو هايدارا (لايبزج الألماني) – أليو ديانج (الأهلي المصري) – إيف بيسوما (برايتون الإنجليزي) - شيخ دوكوري (لينس الفرنسي)

خط الهجوم: موسى دجينبو (ساوثامبتون الإنجليزي) – أداما تراوري (شريف تيراسبول المولدوفي) – موسى دومبيا (ريمس الفرنسي) – إبراهيما كونيه (سارسبورج النرويجي) – عبد الله ديابي (الجزيرة الإماراتي) - إبراهيم سيسوكو (نورنت الفرنسي) - ساليو جويندو (لاكي الألباني) - نيني دورجيليس (إس في ريد النمساوي)

تشيلسي ميدلسبرا كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
قائمة الكونغو الديموقراطية - بقيادة مبوكاني.. كوبر يختار 27 لاعبا لمواجهتي المغرب تقارير مغربية: خليلوزيتش يستبعد مصطفى حجي قبل مباراتي الكونغو الديموقراطية أليو سيسيه: نواجه مباراتين حاسمتين للكرة السنغالية أمام مصر قائمة إيطاليا - استدعاء ثنائي برازيلي.. وغياب بالوتيلي عن ملحق كأس العالم مهند لاشين لـ في الجول: الإصابة لن تحرمني من مواجهة السنغال قائمة الأرجنتين - ميسي يقود راقصي التانجو أمام فينزويلا والإكوادور روسيا خارج المونديال.. محكمة التحكيم الرياضي تؤيد قرار فيفا في الجول يكشف موعد إعلان قائمة مصر لمواجهة السنغال
أخر الأخبار
فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات ليوم واحد 4 ثاتيه | الدوري المصري
شديد قناوي: مستعدون للفوز على القطن والصعود لدور الثمانية 8 دقيقة | الكونفدرالية
الاتحاد السكندري يعلن رحيل حسام حسن.. وعقوبات على جميع اللاعبين 17 دقيقة | الدوري المصري
الشعباني: نسعى لضمان الصعود أمام القطن.. وكنت أفضل إقامة المباراة الأخرى في نفس التوقيت 38 دقيقة | الكونفدرالية
قائمة ريال مدريد - بنزيمة يغيب عن الكلاسيكو ضد برشلونة 57 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة في إيطاليا - إنتر ميلان (0) - (0) فيورنتينا.. هدف ملغي ساعة | الدوري الإيطالي
الدرجة الثانية - أسوان يقترب.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 23 ساعة | الدرجة الثانية
سجل التعادل وصنع الفوز.. مرموش يقود شتوتجارت لعودة مثيرة أمام أوجسبورج ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 سيناريو تأهل الأهلي - الفوز على الهلال وإلا..