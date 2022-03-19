قائمة مالي - تغييرات بالجملة لمواجهة تونس.. تواجد ديانج واستدعاء أول لـ عبد الله دوكوري

أعلن محمد ماجاسوبا مدرب مالي قائمة مواجهتي تونس في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة الذهاب يوم 25 مارس في مالي والإياب يوم 29 مارس في تونس.

وشهدت القائمة تواجد أليو ديانج لاعب الأهلي، واستدعاء عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون للمرة الأولى.

وأجرى ماجاسوبا 10 تغييرات عن القائمة التي تواجدت في أمم إفريقيا الأخيرة.

وجاءت قائمة مالي كالتالي:

حراسة المرمى: ديجي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني) – بوسو إبراهيم مونكورو (مازيمبي الكونغولي) – إسماعيلي ديارا دياوارا (مالمو السويدي)

خط الدفاع: هاماري تراوري (رين الفرنسي) – ماساديو هايدارا (لانس الفرنسي) - مامادو فوفانا (أميان الفرنسي) - سينو كوليبالي (ديجون الفرنسي) - بوباكار كيكي كوياتي (ميتز الفرنسي) - موسى سيساكو (ستاندرد ليج البلجيكي) - شيخ تراوري (ديجون الفرنسي) - أمادو دانتي (شتورم جراتس النمساوي) - ألمامي توريه (آينتراخت فرانكفورت الألماني)

خط الوسط: عبد الله دوكوري (إيفرتون الإنجليزي) - ديادي ساماسيكو (هوفنهايم الألماني) – محمد كامارا (ريد بول سالزبورج النمساوي) – لاسانا كوليبالي (سالرنيتانا) – أمادو هايدارا (لايبزج الألماني) – أليو ديانج (الأهلي المصري) – إيف بيسوما (برايتون الإنجليزي) - شيخ دوكوري (لينس الفرنسي)

خط الهجوم: موسى دجينبو (ساوثامبتون الإنجليزي) – أداما تراوري (شريف تيراسبول المولدوفي) – موسى دومبيا (ريمس الفرنسي) – إبراهيما كونيه (سارسبورج النرويجي) – عبد الله ديابي (الجزيرة الإماراتي) - إبراهيم سيسوكو (نورنت الفرنسي) - ساليو جويندو (لاكي الألباني) - نيني دورجيليس (إس في ريد النمساوي)