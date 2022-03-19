تريزيجيه يعود من الإصابة ويشارك في هزيمة باشاك شاهير ضد ديمرسبور

شارك محمود حسن "تريزيجيه" في خساره فريقه إسطنبول باشاك شاهير ضد أضنة ديمرسبور في الجولة 30 من الدوري التركي.

وخسر باشاك شاهير بهدفين لهدف، ليتوقف رصيده عند النقطة 47 في المركز السادس بجدول الترتيب.

ورفع أضنة ديمرسبور رصيده إلى النقطة 48 في المركز الخامس.

وعاد تريزيجيه للمشاركة مع فريقه بعدما غاب عن المباراة الماضية للإصابة، ولعب لمدة 86 دقيقة.

ويستعد تريزيجيه للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي السنغال في الجولة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام المباراة الأولى يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، بينما لقاء الإياب يوم الثلاثاء بعد المقبل الموافق 29 مارس الجاري في السنغال.