تريزيجيه يعود من الإصابة ويشارك في هزيمة باشاك شاهير ضد ديمرسبور

السبت، 19 مارس 2022 - 18:06

كتب : FilGoal

تريزيجيه - باشاك شهير - الدوري التركي

شارك محمود حسن "تريزيجيه" في خساره فريقه إسطنبول باشاك شاهير ضد أضنة ديمرسبور في الجولة 30 من الدوري التركي.

تريزيجيه

النادي : إسطنبول باشاك شهير

إسطنبول باشاك شهير
مصر

وخسر باشاك شاهير بهدفين لهدف، ليتوقف رصيده عند النقطة 47 في المركز السادس بجدول الترتيب.

ورفع أضنة ديمرسبور رصيده إلى النقطة 48 في المركز الخامس.

أخبار متعلقة
مؤتمر تشافي: ريال مدريد مثل الحرباء.. والباب مفتوح دائما أمام ميسي السباق ما زال مستمرا.. ثنائية أوسيمين تقود نابولي لتخطي عقبة أودينيزي جيرارد يفقد صبره على أسئلة مراسل: هكذا وصفت مباراة أرسنال

وعاد تريزيجيه للمشاركة مع فريقه بعدما غاب عن المباراة الماضية للإصابة، ولعب لمدة 86 دقيقة.

ويستعد تريزيجيه للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي السنغال في الجولة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام المباراة الأولى يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، بينما لقاء الإياب يوم الثلاثاء بعد المقبل الموافق 29 مارس الجاري في السنغال.

تريزيجيه منتخب مصر الدوري التركي
نرشح لكم
غياب مصطفى محمد وكريم حافظ عن مباريات الجولة 30 من الدوري التركي مؤتمر كلوب: محمد صلاح شعر بألم طفيف في قدمه بعد لقاء أرسنال بمشاركة مصطفى محمد.. الرائع بيدري يقود برشلونة لدك جحيم جالاتا سراي والتأهل لربع النهائي مواعيد مباريات الخميس 17 مارس 2022 – مصطفى محمد ضد برشلونة.. ومواجهات قوية محلية وأوروبية انتهت في إنجلترا - أرسنال (0) (2) ليفربول.. الصراع يشتعل تشكيل الدوري الإنجليزي – صلاح والنني على دكة بدلاء ليفربول وأرسنال عكس ما قالته سكاي.. سبورت الإسبانية: صلاح أعطى إشارات لـ برشلونة بالموافقة على الانتقال لهم مصطفى محمد يتحدث عن مثله الأعلى في كرة القدم.. ومهارة يحتاج إلى تطويرها
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي - لوكاكو يعود لقيادة الهجوم أمام ميدلسبره 5 دقيقة | أوروبا
ثنائي الزمالك يخضع لتحليل المنشطات بعد مباراة بترو أتلتيكو 8 دقيقة | الدوري المصري
تريزيجيه يعود من الإصابة ويشارك في هزيمة باشاك شاهير ضد ديمرسبور 21 دقيقة | المحترفون
مؤتمر تشافي: ريال مدريد مثل الحرباء.. والباب مفتوح دائما أمام ميسي 25 دقيقة | الدوري الإسباني
جيرارد يفقد صبره على أسئلة مراسل: هكذا وصفت مباراة أرسنال 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السباق ما زال مستمرا.. ثنائية أوسيمين تقود نابولي لتخطي عقبة أودينيزي 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
الدرجة الثانية - خسارة زد ومطاردة كفر الشيخ لصدارة بحري 49 دقيقة | الدرجة الثانية
مؤتمر فيريرا: أزمة الزمالك في إنهاء الهجمات.. والقادم أفضل 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 2 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة 3 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 4 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال