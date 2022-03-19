مؤتمر تشافي: ريال مدريد مثل الحرباء.. والباب مفتوح دائما أمام ميسي

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن غياب كريم بنزيمة عن مواجهة الكلاسيكو بسبب الإصابة، كما تطرق في حديثه إلى إمكانية عودة ميسي لفريقه.

ويحل برشلونة ضيفا غدا الأحد على ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وجاء مؤتمر تشافي الخاص بالمباراة كالآتي:

"لقد تطورنا كفريق منذ شهر نوفمبر لكن هذا لا يعني شيئا عليك إظهار شخصيتك وتجربتك خلال المباراة، ريال مدريد يعمل بشكل جيد ويمرون بلحظات جيدة ولكن نحن نذهب بحماس كبير ونريد أن نلعب أفضل منهم وأن نمتلك الكرة أكثر منهم".

"ريال مدريد مثل الحرباء أن لا تعرف ما إذا كانوا سيدافعون من الأمام أم من الخلف، لقد كان لديهم نصف ساعة هائلة أمام باريس سان جيرمان، أتوقع أن تكون المباراة مشابهة لكأس السوبر ولكنهم سيحاولون الضغط علينا بسبب كون المباراة في ملعبهم ويجب أن نكون مستعدين لذلك".

"سلسلة الهزائم أمام ريال مدريد؟ لا أعرف ما إذا كن هناك عقدة نقص لم أكن متواجدا ولكن سنحاول تغيير ذلك ولكن التاريخ موجود لتغييره أرى كل شيء على أنه فرصة والانتصار غدا سيقوينا كثيرا".

وحقق ريال مدريد الفوز على برشلونة في آخر خمس مباريات على التوالي.

"بنزيمة واحد من أفضل اللاعبين في العالم إن لم يكن الأفضل، هو يحظى بموسم جيد وكان الأفضل في العالم خلال السنتين أو ثلاثة الماضية، غيابه عن المباراة لا يغير شيئا بالنسبة لنا ولكن ربما سيغير فيهم وسيكون غيابا هاما".

"بيكيه يشعر بالقليل من الإنزعاجات التي تسببب له بعض الألم ولكن غدا سيكون متاحا للمشاركة".

"فكرة التعامل مع غياب بنزيمة واضحة تماما بالنسبة لي وستراها غد، لا يمكنني توقع أي شيء وما زال لدينا حصة تدريبية سنقوم فيها بتعديل الأمور، ستكون جلسة تعافي للجميعو سنرى النهج الذي سنلعب به سريعا مع وضع التشكيل".

"اعتقد أن ميسي هو الأفضل في التاريخ وفي تاريخ النادي، والباب سيكون مفتوحا له طالما أنا المدرب وذلك النادي يدين له بالكثير، لديه عقد مع باريس سان جيرمان ولا يمكنني أن أفعل أكثر من ذلك ودائما ما سيكون مرحبا به حتى لو أراد أن يأتي كل يوم ويتحدث مع المدرب ويشاهد التدريبات ما قدمه لنا لا يقدر بثمن".

"المباراة ستكون خاصة ومهمة جدا بالنسبة لي، اللعب في سانتياجو برنابيو كان دائما معقدا ولكننا نشعر بالحماس بالفعل، سنخرج للملعب ونحصل على الثلاث نقاط ويجب علينا إظهار شخصيتنا".

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة.